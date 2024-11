SaS kritizuje vládu za nezvládnuté rokovania s lekármi, občania sú v neistote

Poslanci SaS kritizujú vláde Roberta Fica za jej prístup k rokovaniam s lekármi, ktorých počet výpovedí neustále narastá. Podľa predsedu Slobody a Solidarity (SaS) Branislava Gröhlinga sa pacienti stážujú na to, že nevedia, ako bude situácia s plánovanými operáciami v januári.

„Robert Fico kašle na ľudí, jeho priorita bola jediná – prepustiť mafiánov a teraz môžu byť aj predčasné voľby," uviedol Gröhling, pričom zdôraznil, že zdravotníctvo musí byť témou na úrovni premiéra.

SaS upozornilo aj na sľuby prezidenta Petra Pellegriniho týkajúce sa zlepšenia situácie pod vedením nového ministra Kamila Šaška, avšak podľa poslancov výpovede lekárov stále stúpajú bez podpory premiéra. „Robert Fico hádže zodpovednosť na stranu Hlas a premiér sa zdráha prevziať akúkoľvek zodpovednosť," dodal Gröhling s tým, že súčasné ustupovanie odborárom a tému transformácie nemocníc na akciové spoločnosti považuje za pravicové riešenie.

Tomáš Szalay, tímlíder SaS pre zdravotníctvo, varuje pred hroziacimi následkami. „Od 1. decembra nám zostáva iba jeden mesiac do platnosti výpovedí lekárov. Zdravotníci, pacienti, ani verejnosť nemajú jasno," uviedol Szalay a dodal, že SaS požaduje reformy, ktoré by zaviedli poriadok do zdravotníctva a zvýšili efektivitu. Podľa neho je kľúčovou prioritou, aby sa zdravotníctvo stalo premiérskou témou ešte pred hroziacim kolapsom systému.