Klampiar nad zlato? Majiteľ autoservisu: Zohnať zamestnancov je hotový zázrak, malé dielne zaniknú

Ešte pred 15 rokmi u neho praxovali mladí učni, dnes má problém vôbec nájsť zamestnanca. Majiteľ jedného z bratislavských autoservisov Jaroslav Šrenkel hovorí, že najnedostatkovejšou profesiou sú elektrikári, lakovači a mechanici, no jednoznačne dominujú autoklampiari. Na to, akú majú dnes mzdy a či v budúcnosti prežijú nezávislé autoservisy, sme sa ho pýtali v rozhovore.

Majiteľa autoservisu sme sa pýtali:

prečo mladí ľudia nemajú záujem o prácu automechanika,

ktoré profesie sú v sektore najviac nedostatkové,

akú mzdu môže zarobiť automechanik,

ako dlho zháňa náhradu za zamestnanca,

či prežijú v budúcnosti menšie autoservisy.

Nesúladu medzi absolventmi stredných odborných škôl a dopytom na trhu práce sme sa venovali v článku nižšie.

Pred rozhovorom ste nám spomínali, že kým v minulosti ste ako majiteľ autoservisu mali aj stážistov, dnes máte celkovo problém zohnať a zamestnať mladých ľudí. Od kedy si všímate tento trend?

V brandži sa pohybujem zhruba 24 rokov. Situácia, ktorú popisujete, je z môjho pozorovania najvypuklejšia v Bratislave. V menších mestách alebo na vidieku mladí ľudia možno majú záujem o takúto prácu. V Bratislave si myslím, že skoro žiaden záujem nie je. Taká je moja skúsenosť. Môj syn sa pred približne siedmimi rokmi hlásil na strednú školu a jedna z tých, ktoré si vybral bola na Kvačalovej ulici, automobilová stredná priemyselná škola. Napokon na ňu nešiel, no spolužiakmi, ktorí si ju vybrali, zostal v kontakte. Nikto z nich, kto na tú školu šiel, nechcel robiť to, čo sa učí, ale len preto, aby mali strednú školu s maturitou. Tu vzniká prvý problém.

Hovoríte „prvý problém“. Je ich viac?

Druhý problém vzniká, keď zháňam zamestnanca. Jednak nie sú, a jednak tí, ktorí prídu z Úradu práce, vôbec nemajú záujem o túto prácu. Síce vyštudovali ten odbor, ale vôbec to nechcú robiť. Potom sme našli Ukrajinca. Nastúpil, pracuje, no má problém s „papiermi“. Kolegyni, ktorá mu pomáhala, povedali na úrade „nájdite si Slováka, ktorý nebude mať problém s trvalým pobytom“. K nám do servisu chodí veľa Ukrajincov. Oslovil som aj ich komunitu, ak by vedeli o niekom medzi sebou, kto je šikovný a chce sa oficiálne zamestnať, ale nepochodil som. Tvrdili mi, že automechanik si zarobí aj na Ukrajine a k nám chodia pracovníci skôr na stavebné práce. Ďalej som to neskúmal.

Ako to vyzeralo, keď ste mali v servise stážistov?

Do roku 2005 sme pôsobili v Malackách, tam sme mali autorizovaný servis Suzuki a chodili k nám učni, ktorí to mali v rámci praxe. Tri dni sa učili a dva dni pracovali. Aj medzi nimi boli dve skupiny. Šikovní, ktorí profesiu chceli robiť a zostali potom u nás, a takí, ktorí chodili do školy len preto, „aby sa nepovedalo“ a o prácu nemali záujem. To bolo v Malackách pred vyše 15 rokmi. Tu v Bratislave sa už o to ani nepokúšam, pokusy boli. Prišiel k nám mladý chlapec, vyučený automechanik, že by chcel pracovať. Od vyučeného automechanika sme očakávali aspoň nejaké základné veci. Ten chlapec nevedel však nič urobiť. Je náročné sa venovať takému človeku, ktorý by mal pracovať a prinášať benefit firme, ale dopadne to tak, že jeden ďalší zamestnanec sa mu musí venovať, aby ho niečo naučil. Je to potom stratová záležitosť.

Hovorili ste, že veľa mladých ľudí ide študovať tento odbor, ale v budúcnosti sa mu nechcú venovať. Prečo dnes nie je záujem o prácu automechanika?

Odpovedať na to neviem. Možno sa to o pár rokov zmení. Teraz chcú byť všetci itéčkari, pracovať pri počítači a v teple, pritom automechanik si zarobí v autorizovanom servise veľmi slušné peniaze a má stabilnú pracovnú dobu. Nestáva sa, že by mu neprišla výplata. Zatiaľ je záujem maličký. Autoklampiar, automechanik, autoelektrikár, autolakovač – to sú štyri profesie, ktoré potrebujem. Klampiari sú už len v preddôchodkovom veku, mladého klampiara nezoženiete. Nie sme autorizovaný servis, ale nezávislý. Máme to ešte horšie. Autorizovaný servis mu, samozrejme, vie ponúknuť lepšie podmienky ako ja, majú aj iné normohodiny. Ku mne sa už potom nedostane žiaden klampiar. Tí, ktorí sa vyučili ešte za bývalého režimu už pomaly odchádzajú do penzie. Ja som mal dvoch interných klampiarov a pred pár rokmi som mal aj externistov. Z tých externistov je polovica už v dôchodku alebo odišli a pracujú v servise. Hovoril som aj s kolegom, ktorý má servis v Stupave. Skúsenosť má rovnakú ako ja. Keď mu vypadne z tímu jeden až dvaja ľudia, nemá ich šancu nahradiť. Je to neriešiteľná situácia.

Načrtli ste platové podmienky automechanikov. Ako sa dnes pohybujú mzdy vo vašom sektore?

Nový zamestnanec, ktorého nemám vyskúšaného, si vie zarobiť tisíc eur v čistom. Ak sa osvedčí, mzda mu môže stúpnuť na 1500 eur v čistom. V značkovom autorizovanom servise si dokáže zarobiť aj 500 eur viac. Nie sú to smiešne peniaze, ale záujem je minimálny.

Ovplyvňuje výšku mzdy skutočnosť, že vás je v sektore málo?

Určite áno. Autoklampiari sú najnedostatkovejšia profesia. Polovica z tých, ktorých poznám a pracovali doma na živnosť, mi povedala, že sa im to neoplatí, že sa takto trápia a zamestnali sa. Dobrý klampiar v autorizovanom servise totiž dokáže zarobiť na začiatku v hrubom 2700 eur. Títo už z toho trhu odišli. V Bratislave tak už klampiara, ktorý by šiel robiť do takého servisu, ako sme my, nezoženiete.

Aké iné komplikácie vám ako podnikateľovi spôsobuje nedostatok pracovnej sily na trhu?

Toto je najväčší problém. Každá firma je taká akých má zamestnancov. To znamená, že ak by som mal na výber a z troch uchádzačov si vyberiem dvoch alebo jedného, je to iný komfort ako keď nezoženiem nikoho alebo zoženiem človeka, ktorý mi nepomôže, pretože nie je zručný a nebaví ho to. Je to alfa a omega. Ak mi vypadne jeden človek, mám obrovský problém. Minulý rok mi jeden zamestnanec oznámil, že chce odísť preč. V priebehu nasledujúceho pol roka som nevedel zohnať adekvátnu náhradu, ktorá by prišla a na druhý deň je schopná pracovať. Zamestnancovi, ktorý chce odísť potom musíme spraviť takú ponuku, aby neodišiel, to znamená benefity a vyššiu výplatu. Musím to urobiť, lebo bez neho neviem fungovať.

Mnohým firmám pomáha vychovať si nových zamestnancov duálne vzdelávanie. Pokúšali ste sa zapojiť do neho?

Viem o tom, že to funguje, ale neskúšal som to zatiaľ. Duálne vzdelávanie je zrejme zaujímavejšie pre väčšie autorizované autoservisy, ale nevyznám sa do toho.

Kolujú o vašej profesii nejaké stereotypné predsudky, ktoré odrádzajú mladých?

Nemyslím si.

Ako bude vaša profesia vyzerať v budúcnosti, ak bude pretrvávať mizivý záujem o odborné štúdium?

Bude to znamenať, že prežijú len veľkí hráči. Tak, ako keď prišli obchodné reťazce a zlikvidovali večierky a malé predajne. Je to prirodzený vývoj. Skončí to tak, že čím ich bude menej, tým bude väčší dopyt po zamestnancoch. Malé servisy neprežijú, lebo im jednoducho nebudú môcť poskytnúť také podmienky ako autorizované servisy. Tie si stiahnu z trhu to, čo ešte funguje. Myslím si, že v priebehu päť až desať rokov zostanú len veľké servisy. Malé budú už len veľmi marginálne. Je to náročné pre také servisy ako sme my. Keď si to porovnáte, servisy nášho typu majú normohodinu od 30 do 50 eur, značkové majú od 60 do 120. Môžu si dovoliť ľuďom ponúknuť viac. Čím bude konkurencia menšia, tým bude ich postavenie dominantnejšie a budú diktovať ceny. Ceny práce pôjdu hore aj služby budú drahšie, ako sú teraz.