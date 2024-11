Školskí zamestnanci sú pripravení riešiť svoju nespokojnosť aj inak, varujú odborári

„Vedenie zväzu pripomenulo slová prezidenta SR Petra Pellegriniho, že vláda by si mala určiť priority – školstvo a zdravotníctvo, čo by sa malo premietnuť aj do štátneho rozpočtu,“ priblížili školskí odborári. Minister školstva v súvislosti so zvýšením platových taríf podľa nich opäť upozornil na potrebu konsolidácie verejných výdavkov a možných vnútorných zdrojov ministerstva. „Tie však nestačia na pokrytie desaťpercentného navýšenia platových taríf pre školských zamestnancov v rokoch 2025 a 2026,“ doplnili.

Drucker podľa školských odborárov zdôraznil, že časť prostriedkov je možné presunúť zo zdrojov určených na kompenzačný príspevok, na financovanie supervízorov, zrušenie zvýhodneného normatívu na školy s nižším počtom žiakov. Otvoril tiež podľa nich otázku optimalizácie siete škôl a školských zariadení.

Odborári požadujú tiež rozdelenie obsahu vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe na ročníky, o čom podľa svojich slov taktiež rokovali s ministrom. „Túto tému budú obe strany ešte komunikovať v nasledujúcich týždňoch za účasti generálnej riaditeľky Národného inštitútu vzdelávania a mládeže,“ dodali.

Niektorí učitelia a školskí zamestnanci v stredu (27. 11.) prišli do práce oblečení v čiernom. Išlo o prejav protestu, na ktorý vyzvali školskí odborári. Symbolizoval prejav smútku nad financovaním slovenského školstva. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR tichý protest nevnímalo ako nátlakovú akciu, hovorilo o dobrej vzájomnej spolupráci so školskými odborármi.