Malacky poznačila dráma. Muž vyhodil ženu z balkóna a zranil ďalšie osoby. Polícia začala trestné stíhanie

„Po príchode hliadky Mestskej polície Malacky na miesto mal na nich podozrivý muž zaútočiť, pričom do jedného z členov hliadky mal hodiť kuchynský nôž, ktorým ho zasiahol do ľavej časti hrudníka,“ priblížila polícia.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby informovalo, že do Malaciek po 21.30 h vyslali tri ambulancie rýchlej záchrannej pomoci a jednu ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci k štyrom zraneným osobám. Záchranári po prvotnom ošetrení previezli 39-ročnú ženu s úrazom hlavy do Bratislavy na Kramáre. Do ružinovskej nemocnice previezli 53-ročného muža s úrazom hlavy a do nemocnice na Antolskej ulici transportovali 51-ročného muža rovnako s úrazom hlavy. Do nemocnice Bory zobrali 52-ročnú ženu s polytraumou.

Podľa polície jedna zo žien vypadla po konflikte z balkóna bytu. To, ako k incidentu prišlo a okolnosti, ktoré mu predchádzali, polícia vyšetruje. Ako doplnil portál televízie Joj noviny.sk, išlo o manželský pár, s ktorými nikdy nemali na sídlisku problémy. V byte v podnájme žijú už približne desať rokov. Muž počas konfliktu údajne z bytu vyhadzoval aj kvetináče či nábytok. Muž napadol aj ďalšieho okoloidúceho, ktorý zranenú ženu bránil. Nožom, s ktorým behal po sídlisku, ho zranil na hlave.