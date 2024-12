Gašpar si myslí, že so 76 poslancami sa vládnuť dá

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer) si myslí, že so 76 poslancami sa vládnuť dá. Uviedol to v relácii O 5 minút 12 v Slovenskej televízii a rozhlase. Situáciu, keď počas uplynulých dní parlament nebol uznášaniaschopný, v žiadnom prípade nechcel označiť ako vládnu krízu.

„Budeme sa naďalej uchádzať o 79," zdôraznil Gašpar. Narážal tým na troch poslancov zo strany Národná koalícia na čele s Rudolfom Huliakom (do NR SR boli zvolení na kandidátke Slovenskej národnej strany).

Gašpar očakáva, že huliakovci dajú na stôl svoje požiadavky. Vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer) na sociálnej sieti o potrebe nájsť riešenie, aby sa huliakovci mohli podieľať na moci bez zmeny štruktúry vládnej koalície, vníma Gašpar tak, že ak by sa huliakovci vrátili do klubu SNS, nazvanom napríklad SNS a nezávislí kandidáti, na tejto platforme by bola možná diskusia o ministerskom poste pre huliakovcov. Gašpar tiež očakáva schválenie štátneho rozpočtu.

Podpredseda Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH) Viliam Karas si nie je istý tým, že súčasná situácia nie je vládna kríza. „Nevidím ani dôvod na to, aby sme robili barličku vládnej koalícii," dodal na margo prípadnej podpory opozície. Karas tiež zdôraznil, že situácia je podľa neho zrelá na hlasovanie o dôvere vláde.

