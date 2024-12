Vládna koalícia melie podľa Šimečku z posledného. Neočakáva zvolenie predsedu parlamentu či členov Rady STVR

Vládna koalícia je nemohúca a melie z posledného. Predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka to uviedol v relácii Na telo TV Markíza v reakcii na otázku, ako vidí možnosť zvolenia predsedu Národnej rady (NR) SR a Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Šéf progresívcov nepovažuje za reálne, že by sa podarilo do konca roka zvoliť predsedu parlamentu či členov Rady STVR.