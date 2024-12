Eurobarometer: So svojím životom je spokojná výrazná väčšina Slovákov

So životom, ktorý vedú, je spokojných 85 percent Slovákov. Väčšina obyvateľov SR (62 percent) je však nespokojná so stavom demokracie v krajine. Z problémov, ktoré Slovákov najviac trápia, rezonujú najmä rastúce ceny a náklady na život, za zásadný problém považujú tiež vojnu na Ukrajine. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov Národnej správy Eurobarometra, ktorú v pondelok zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.