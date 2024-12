Danko pre „zle výsledky“ posiela Šutaja Eštoka do parlamentu. Hlas reagoval uštipačne

„Problémom našej vlády nie je to, či máme 76 alebo 79 poslancov, problémom našej vlády je, že naši voliči očakávali lepšie výsledky vlády, a to aj v rezorte ministerstva vnútra. V prípade, ak chceme ukázať pozitívny signál spoločnosti, je potrebné nastaviť nové vzťahy. Presun ministra Eštoka do pozície predsedu NR SR by bol dobrým spoločenským signálom,“ uviedli národniari v stanovisku.

Hlas v reakcii na výzvu SNS uviedol, že o mene nového šéfa NR SR rozhodne v najbližších týždňoch. „Za našich ministrov hovoria konkrétne výsledky, a preto považujeme za samozrejmé, že na poste ministra vnútra zotrvá Matúš Šutaj Eštok,“ uviedla partaj k ďalšiemu pôsobisku šéfa strany.

Hlas však pomerne uštipačne dodal, že „oceňujeme postoj SNS, že po polroku ukázala ochotu rešpektovať koaličnú dohodu. Je to dôležitý krok k tomu, aby sme ako vláda mohli naplno realizovať program, na ktorom sme sa dohodli“.

SNS poukázala zároveň na to, že voliči očakávali od vládneho kabinetu lepšie výsledky. Treba podľa nich urobiť najneskôr do jedného roka zásadné reformy v oblastiach ako zdravotníctvo, školstvo, ale aj vo výstavbe diaľnic. „Pokiaľ sa tieto reformy nebudú diať a súčasne nebudú braní na zodpovednosť tí, ktorí tu tri roky bačovali, nepomôže našej vláde ani 76, ani 79 poslancov. Vláda musí začať fungovať, premiér musí denne ministrov kontrolovať a jedine tak spoločne Smer, SNS a Hlas presvedčia voličov, aby ich volili aj v ďalšom období,“ dodali.

SNS je zároveň presvedčená, že poslanci v parlamente bez problémov schvália štátny rozpočet.

Post predsedu parlamentu je neobsadený od apríla, keď Peter Pellegrini zvíťazil v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí funkcia Hlasu. Momentálne je poverený riadením parlamentu jeho podpredseda Peter Žiga (Hlas).