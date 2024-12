Pellegrini v Holandsku navštívil Centrum princeznej Máximy, ktoré lieči deti s rakovinou

Prezident SR Peter Pellegrini v rámci svojej jednodňovej návštevy Holandska zavítal v pondelok do Centra princeznej Máximy v Utrechte. Ide o popredné európske vedecko-výskumné centrum pre výskum a liečbu detských nádorových ochorení. Zariadenie dlhodobo spolupracuje s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.

Pellegrini je podľa vlastných tvrdení hrdý, že NÚDCH spolupracuje s týmto špičkovým holandským zariadením. Bol by rád, ak by sa podobné centrum najvyššej kvality postavilo aj na Slovensku. Podľa vlastného vyjadrenia je odhodlaný robiť zo svojej pozície všetko pre to, aby k výstavbe došlo. Prezident zároveň odovzdal centru dary, napríklad detskú kozmetiku, hračky či spoločenské hry pre deti.

NÚDCH podpísal memorandum s Centrom princeznej Máximy počas vlaňajšej návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku. Na komplikovanú liečbu, ktorú nie je možné realizovať v slovenských podmienkach, prijíma aj pacientov zo Slovenska. Súčasťou Pellegriniho delegácie je tiež minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) s riaditeľom NÚDCH Petrom Bartoňom a ďalšími odborníkmi.