Ako chce koalícia vládnuť? Fico problém nevidí, Huliakovi jeho sľub stačiť nemusí. Na test štátnym rozpočtom čaká aj Pellegrini

Ešte pred týždňom premiér a šéf Smeru Robert Fico vydieranie zo strany troch odídencov z poslaneckého klubu SNS odmietal. Dnes už koalície pripúšťa aj to, že by odídenec Rudolf Huliak dostal ministerstvo. Aj naďalej však platí, že traja poslanci musia vrátiť do klubu SNS, čo odmietajú. Okrem toho si koalícia musí poradiť aj s „nespokojnými“ poslancami Hlasu. To, že Samuel Migaľ nepodporil vládne návrhy o športe ministra cestovného ruchu a športu Dušana Keketiho (nom. SNS), považuje poslanec Tibor Gašpar (Smer) za porušenie koaličnej zmluvy. Vyriešený stále nie je ani post predsedu Národnej rady SR (NR SR). Ako budú ďalej vládnuť?

Koalíciu dnes čaká veľká skúška v podobe schvaľovania štátneho rozpočtu, na čo upozornil aj prezident Peter Pellegrini. Fico po koaličnej rade oznámil, že prejde hladko.

Fico má obavy, no problém nevidí

„Mrzia ma obrázky z parlamentu, v ktorom bývalí poslanci za klub SNS či súčasní v Hlase využívajú situáciu, kedy vládna koalícia disponuje len najtesnejšou väčšinou,“ povedal v úvode víkendového videa premiér. Zopakoval, že so 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá. „Neúprosne sa blížime k bodu, kedy budeme musieť vyriešiť vzťah troch nezávislých poslancov, ktorí odišli z klubu SNS a nezúčastňujú sa na hlasovaní parlamentu,“ uviedol na margo huliakovcov.

Očakávalo sa, že aj vzhľadom na utorkové schvaľovanie zákona roka budú lídri koaličných strán na pondelňajšej koaličnej rade riešiť aj napäté vzťahy medzi trojicou poslancov a zvyškom koalície. Po necelých dvoch hodinách však Fico oznámil, že štátny rozpočet prejde bez problémov a NR SR bude uznášaniaschopná. Odmietol pritom naratív, že by parlament nefungoval.

„Parlament bol dvakrát neuznášaniaschopný. Raz preto, lebo jeden poslanec vládnej koalície sa pomýlil, a druhýkrát kvôli nedohode na jednom návrhu, ktorý sa týka športových zákonov,“ zjemňoval Fico. „NR SR doteraz schválila 40 zákonov v plynulom chode,“ zdôraznil. K situácii sa vyjadril aj prezident, podľa ktorého bude hlasovanie o rozpočte rozhodujúce a ukáže, či si vládna koalícia v tomto roku udrží krehkú väčšinu. „Zatiaľ je avizované, že by vládna koalícia 76-ku v utorok mala mať. Uvidíme, ako reálne to nakoniec bude,“ poznamenal Pellegrini s tým, že bude situáciu pozorne sledovať.

K ostatným problémom v koalícii sa však nevyjadril a všetci traja lídri vrátane predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka a šéfa SNS Andreja Danka z tlačovky odišli bez toho, aby odpovedali na otázky. Koaličnej rade však predchádzalo niekoľko vyjadrení, ktoré sa dotýkali budúceho chodu vládnej koalície – poľavil Fico, potvrdil to Gašpar a SNS adresovala výzvu Hlasu len pár minút pred stretnutím predsedov vládnych strán.

Bude Huliakovi stačiť Ficov prísľub?

Prvou neznámou je stále Huliak a ani pri štátnom rozpočte Fico s hlasmi troch odídencov neráta. Podľa šéfa Smeru je potrebné „schladiť hlavy a emócie“ a pripustil, že riešením v prípade Huliaka a jeho kolegov je aj podiel na výkonnej moci, aj keď ešte pred týždňom označil požiadavky Huliaka za vydieranie. A aj keď sa štruktúra vládnej koalície meniť nemá a podmienkou koalície je aj naďalej návrat huliakovcov do SNS, poslanec Smeru Tibor Gašpar posunul Ficove úvahy o krok ďalej.

Huliakova strana vo voľbách nekandidovala, preto by mohla byť súčasťou dohody oboch strán nejaká forma memoranda, v rámci ktorého môžu byť sformulované rôzne požiadavky. „Pokiaľ by sa vrátili do klubu SNS, ktorý by sa možno premenoval na klub SNS plus nezávislí, na tejto platforme by sa dalo hovoriť možno aj o ministerstve,“ uviedol Gašpar. Huliakovci sa nateraz odmietajú vrátiť do SNS a práve kvôli požiadavke na zmenu názvu klubu SNS sa rozhorel konflikt, ktorí skončil odchodom trojice z klubu.

Národná koalícia, ktorej Huliak šéfuje, prezentovala po sneme vlastné požiadavky a práve memorandum ako forma spolupráce bolo jednou z nich. Nemusela by sa tak otvárať koaličná zmluva. Huliakovci majú záujem primárne o rezort životného prostredia, ktorému šéfuje Tomáš Taraba a ktorého Huliak verejne kritizuje. Taraba sa však odísť nechystá. Okrem toho požadujú návrat ich nominantov do funkcií, z ktorých ich odvolali (odvolaný bol napr. aj generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody Štefan Kysel), 150-tisíc eur pre rybárov, včelárov a poľovníkov a tri milióny na riešenie situácie s medveďmi. Fico komentoval po koaličnej rade len jednu z ich požiadaviek, ktorú však zmietol zo stola.

K návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2025, o ktorom by sa malo hlasovať v utorok o jedenástej, je pripravený len jeden pozmeňujúci návrh z dielne ministra financií Ladislava Kamenického (Smer) a na základe dohody z koaličnej rady bude schválený. Ostatné pozmeňujúce návrhy schválené nebudú. Týka sa to aj pripomienok Huliaka, ktorý označil pred pár dňami štátny rozpočet za antisociálny.

Podľa Fica je Huliakov návrh technicky nezrealizovateľný. Podporu záujmových združení ako sú včelári či poľovníci však budú zo svojich rozpočtových kapitol realizovať dvaja ministri – Taraba a šéf pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer). „Obaja to potvrdzujú,“ dodal Fico. Ako to prijme Huliak, nie je známe, no jeho tri hlasy potrebné nebudú, pokiaľ bude 76-ka kompletná. Huliak sa na margo svojich požiadaviek sa vyjadril pred niekoľkými dňami s tým, že ich nepovažuje za nerealistické. „Niekto tu buď nevie rátať, alebo chce silou mocou mňa vydierať,“ hovoril. „Zajtra budeme mať ďalšiu poradu, kde si povieme ako bude vyzerať ďalší a ďalší týždeň rokovania národnej rady,“ dodal premiér po koaličnej rade. Poslanec za klub SNS Roman Michelko si však nemyslí, že Huliak rezort dostane. „Ja to beriem tak, že keď vyjednávate, dávate vyššie požiadavky a potom sa dohodnete na kompromise,“ povedal.

„Vnímam, že ministerstvo životného prostredia bolo pôvodne sľúbené Huliakovi, pani Čaputová ho potom odmietla menovať. Keď mu raz bolo sľúbené, nevidím v tom problém,“ reagoval prd časom poslanec Hlasu Radomír Šalitroš. Politológz Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč predpokladá, že Huliak je už skúsený do takej miery, čo sa týka dodržiavania sľubov zo strany koalície a najmä Danka, že bude nanajvýš opatrný. „Pokým naozaj nedostane, čo žiada, nepristúpi k ústupkom,“ myslí si.

Čo sa týka Huliakových požiadaviek, z dlhodobého hľadiska nie sú aj kvôli udržaniu pokoja v koalícii reálne. „Ak by koalícia vo všetkom ustúpila, znamenalo by to, že sa v rovnakej pozícii, v akej je dnes Rudolf Huliak a jeho dvaja kolegovia, ocitne aj trio Taraba a Kuffovci a požiadavky na koalíciu začnú mať aj iní poslanci a poslankyne z koalície, ktorí majú zasa svoje záujmy a organizácie, ktorým by chceli čo to ,darovať‘,“ zhodnotil.

Štrajkujú aj v Hlase, šéf NR SR stále chýba

Fico nezabudol ani na zablokovanie parlamentu, ktoré má na svedomí najmä poslanec Hlasu Migaľ. O jeho zmenách k športovým zákonom, ktoré však nepredložil oficiálnou cestou, má ešte rokovať s ministrom cestovného ruchu a športu. Pripomienky Hlasu sa však SNS nechystá prijať, keďže podľa slov Danka obsahovali zmeny navrhované poslancom Hlasu etické problémy.

Migaľ minulý týždeň nehlasoval pri vládnom zákone o športe a parlament nebol uznášaniaschopný, aj preto preložili hlasovanie na štvrtok 5. decembra. Strana Šutaja Eštoka však deklaruje jednotu, aj keď trojica poslancov vrátane Radomíra Šalitroša a Romana Malatinca občas hlasuje inak. „Klub Hlasu je stabilný, ale pri každom hlasovaní, samozrejme, rešpektujeme aj osobné postoje jednotlivých poslancov,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Politológ Lenč pripomína, že nespokojných poslancov v Hlase je viac. „Hlasovanie o zákone o športe zablokovali poslanec Migaľ a poslankyňa Paula Puškárová a na tlačovej konferencii vystúpili okrem poslanca Migaľa aj poslanci Malatinec, Šalitroš a Ján Ferenčák. Myslím si, že táto situácia – teda rastúca nespokojnosť v radoch poslancov a poslankýň Hlasu – sa vyrieši, iba ak si koalícia (a predseda Hlasu) uvedomia, že nie je správne nedodržiavať koaličnú zmluvu a robiť politiku, ktorá nielenže škodí Hlasu, ale predovšetkým Slovenskej republike,“ hovorí.

Gašpar hovoril cez víkend v prípade Migaľa o porušení koaličnej zmluvy, ako to chce koalícia riešiť však nešpecifikoval. „Ak na porušenie koaličnej zmluvy upozorňuje politik, ktorý verbálne presadzoval nárok Andreja Danka na post predsedu parlamentu, čo je v rozpore s koaličnou zmluvou, mnohé to vypovedá o tomto politikovi a je prístupe k dodržiavaniu zmlúv a prípadne zákonov,“ uviedol politológ.

Migaľ sa v pondelok na sociálnej sieti krátko po začiatku koaličnej rady vyjadril, že pri zákonoch o športe a o fonde na podporu športu sú silné emócie. „Mne to určite za konflikt v koalícii nestojí. Niekedy je dobré nechať veci vychladnúť a preto uvažujem, či by nebolo vhodnejšie najskôr zvoliť nového predsedu parlamentu. To je určite väčšia priorita a iste aj pán predseda Danko uzná, že autorita predsedu je dobrý mediátor sporov medzi poslancami,“ uviedol.

Vyriešilo by to podľa neho problém s tesnou väčšinou. Jeho vyjadrenie prišlo pár minút potom, čo si SNS a Hlas opäť mediálne vymenili podmienky v rámci „studenej vojny“, ktorú vedú od zvolenia Pellegriniho za prezidenta. Je ňou viac ako osem mesiacov neobsadený post predsedu NR SR. „Chcel by som prispieť k upokojeniu tejto situácie a dnes na koaličnej rade vyzvem pána Šutaja Eštoka, aby sa stal predsedom NR SR. SNS ho plne podporí,“ povedal predseda SNS Andrej Danko pred koaličnou stranou Neskôr prišlo stanovisko SNS, v ktorom strana tvrdí, že problémom vlády nie je to, či majú 76, alebo 79 poslancov, ale to, že voliči od nich očakávali lepšie výsledky, a to aj v rezorte vnútra. „Vláda musí najneskôr do jedného roka urobiť zásadné reformy v oblastiach ako je výstavba diaľnic, zdravotníctvo, školstvo,“ uviedla strana.

Hlas ocenil, že „SNS po pol roku“ ukázala ochotu rešpektovať koaličnú zmluvu. „V súlade s koaličnou zmluvou je to Hlas, kto rozhodne o mene nominanta na post predsedu NR SR,“ uviedla strana. Situácia musí byť vyriešená do niekoľkých týždňov a Šutaj Eštok ostáva v čele rezortu vnútra. Nominantom strany ostáva minister investícií Richard Raši.

Kompromis či predčasné voľby?

Nad koalíciou tak stále vidí otáznik, ako chce dovládnuť a či sa k volebným urnám opäť nepostavíme skôr, ako upozornil Fico na výročnom sneme Smeru. Koniec koncov, na stole bola aj možnosť, že štátny rozpočet sa spojí s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde. Z tejto myšlienky nakoniec zišlo, čo potvrdili viacerí koaliční poslanci. Opozícia hovorí o chaose a je pripravená riešiť situáciu aj v parlamente, ale aj rokovať o predčasných voľbách.

„Je možné, že si troch poslancov okolo pána Huliak nakoniec nejako kúpia, ale to je krátkodobé riešenie. V skutočnosti je táto koalícia nestabilná a je zmietaná hádkami,“ povedal predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Cez víkend uviedol, že pokiaľ si vládna koalícia nevie vyriešiť situáciu, keď neprechádzajú vládne zákony a nemá „energiu, súdržnosť, či vôľu“, tak treba ísť do predčasných volieb. Podobne hovorí aj KDH a SaS.

Fico: Pripravme sa aj na iné možnosti politického vývoja ako voľby v riadnom termíne Video Zdroj: FB

Politológ si myslí, že Fico si pomaly uvedomuje zložitosť situácie, v ktorej sa jeho súčasná koalícia nachádza. „Kým pred pár dňami sa snažil problém vyriešiť jeho ignorovaním, neskôr „vyhrážaním sa“ jeho aktérom – prednostne Huliakovi, ktorého možno považoval za dedinského „prostáčika“, ktorý sa bude správať podobne ako Danko, teraz si postupne uvedomuje, že neriešenie problémov, hrotenie emócií a prehlbovanie krízy, môže viesť k tomu, že o niekoľko týždňov už jeho súčasná koalícia nemusí existovať. Uvidíme, či jeho súčasné aktivity neprišli už neskoro,“ skonštatoval.

Predčasné voľby sú však podľa neho najmenej racionálnym riešením aktuálne situácie na Slovensko. „Práve to, že je to najmenej racionálne, však zvyšuje pravdepodobnosť, že po tomto variante siahnu politici. Z tohto hľadiska si myslím, že v priebehu roka by mohlo dôjsť k situácii, kedy sa poslanci a poslankyne v NR SR rozhodnú vykonať kroky, ktoré budú viesť k voľbám, ktoré by prebehli ku koncu roka 2025,“ skonštatoval. Fico však bez „zadných dvierok“ takýto krok nepripustí. „Je pravdou, že Robert Fico sa už viackrát pokúšal odísť z politiky a Ústavný súd by mohol byť tým miestom, kam by mohol odísť. Lenže potom je tu ešte Smer a vyriešenie ,problému‘, kto by mal byť Smerom po odchode Roberta Fica,“ dodal. Fico však na sneme hovoril aj o tom, že je potrebné jeho stranu pripraviť aj na jeho odchod.