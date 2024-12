Huliakovci podporia štátny rozpočet, pred hlasovaním rokovali s Ficom: Napĺňame, čo sme sľúbili

Huliak však nekonkretizoval, o čom sa rozprávali. „Prebiehajú rokovania,“ povedal v skratke.

Fico, Danko a Šutaj Eštok po koaličnej rade: Štátny rozpočet prejde Video Zdroj: FB

Štátny rozpočet prejde

Štátny rozpočet však huliakovci podporia, čo potvrdil aj poslanec Pavel Ľupták. „Za finálny návrh štátneho rozpočtu zahlasujeme,“ povedal poslanec. „Ostatné zákony, tam sa zatiaľ nebudeme prezentovať,“ povedal. Rokovania s premiérom komentovať nebudú, tak znela dohoda medzi huliakovcami a Ficom. „Podali sme si na to štyri ruky, že si dáme mediálny pokoj,“ uviedol.

Nezaradený poslanec Ľupták: Štátny rozpočet podporíme, ostatné návrhy zatiaľ nie Video Zdroj: TV Pravda

Či si u nich svojou taktikou Fico nezavrel dvere Ľupták odpovedal „no comment“. To, čo sa okolo nich deje, označil Ľupták za búrku v pohári vody a označil to za „drobný spor najmenšej koaličnej strany“, kým štátny rozpočet je celonárodná vec. Kvôli žabomyším vojnám nechcú Slovensko dostať do rozpočtového provizória. Za rozpočet by hlasovali, aj keby nebola splnená podmienka príspevku pre včelárov, poľovníkov a rybárov.

Doteraz na aktuálnej schôdzi parlamentu nehlasovali s koalíciou. Pred týždňom nepodporili ani jej otvorenie. Podpora prichádza v čase, keď Fico označil ich návrh k rozpočtu za nezrealizovateľný. Napriek tomu uviedol, že včelárov, poľovníkov a rybárov podporia jednotliví ministri Tomáš Taraba (nom. SNS) a Richard Takáč (Smer) z ich rezortných rozpočtov.

Čítajte viac Ako chce koalícia vládnuť? Fico problém nevidí, Huliakovi jeho sľub stačiť nemusí. Na test štátnym rozpočtom čaká aj Pellegrini

„Napĺňame, čo sme sľúbili napriek tomu, ako nám nadávajú,“ napísal Huliak na Telegram. Ľupták pre Postoj uviedol, že rokovania idú správnym smerom. Nevylúčil ani to, že budú podporovať aj ďalšie vládne návrhy zákonov. „Blížime sa k rozumnej dohode,“ povedal poslanec s tým, že nasledujúcou otázkou bude, čo všetko sa dostane do memoranda. Písomná dohoda koalície s huliakovcami je jedna z ich požiadaviek. Aj naďalej žiadajú ministerstvo. S premiérom sa vraj dohodli na mediálnom tichu

Správu budeme aktualizovať.