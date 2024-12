Poslanci odmietli uznesenie k súdnemu zmieru medzi rezortom vnútra a Babišom

Zákonodarcovia mali uznesením vyzvať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) na zverejnenie všetkých analýz, ktoré boli podkladom pre schválenie súdneho zmieru.

Rovnako ním mali vyzvať vládu na rešpektovanie výsledkov zistení Ústavu pamäti národa o minulosti akejkoľvek osoby a na nezasahovanie do nezávislej súdnej moci.

Uznesenie hovorilo aj o tom, že Ústav pamäti národa je kľúčovou inštitúciou pre vysporiadanie sa so zločineckou minulosťou komunistického režimu. „Slovenská republika sa dodnes dostatočne nevysporiadala so svojou minulosťou a takéto kroky vlády to len zhoršujú,“ podotkli predkladatelia.