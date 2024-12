Možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom sa nezavedie. Plénum odmietlo novelu Ústavy z dielne matovičovcov

Možnosť skrátiť volebné obdobie aj referendom sa nezavedie. Presadiť to chceli opoziční poslanci Národnej rady za klub Slovensko, Za ľudí, KÚ. Plénum však ich novelu Ústavy SR v utorkovom hlasovaní odmietlo.

„Cieľom novelizácie Ústavy SR bolo posilnenie práva občanov SR zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Takéto posilnenie účasti občanov na rozhodovacích procesoch je žiaduce aj z dôvodu aktuálnej politickej situácie, keď sa javí, že parlamentná väčšina v NR SR nechráni verejný záujem, ale vlastné záujmy a záujmy finančných skupín,“ skonštatovali predkladatelia.

Poukázali na to, že podľa súčasnej právnej úpravy sa môže volebné obdobie skrátiť len na základe uznesenia parlamentu, nie referendom.

Navrhovali preto, aby ústava občanom priznala právo, aby mohli v referende priamo rozhodnúť o skrátení prebiehajúceho volebného obdobia.

Mechanizmus „trestania“ prešľapov nebude

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci sa nebude novelizovať. Parlament v utorok nepodporil novelu zákona z dielne opozičných poslancov z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ.

Navrhovali zaviesť mechanizmus „trestania“ prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Opoziční poslanci pripomenuli, že v minulosti bolo viacero pokusov o zavedenie inštitútu hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejnými prostriedkami, no všetky skončili neúspešne.

Predkladatelia navrhovali upraviť rozsah zodpovednosti a spôsob, akým možno uplatniť nárok na náhradu škody. Chceli tiež ustanoviť, kto a v akom rozsahu zodpovedá za škodu v prípade, ak rozhoduje viacero verejných činiteľov alebo kolektívny orgán.

Na základe novely by mohol v mene štátu alebo v mene územnej samosprávy na uplatnenie práva na náhradu škody konať generálny prokurátor, a konať by mohol ex offo.