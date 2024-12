Otázky a odpovede o akcii Vostok: Chystala sa sabotáž na ropovode Družba a prečo sú podozriví na slobode?

Údajní teroristi sú na slobode a týždeň po masívnom policajnom zásahu na východe Slovenska má verejnosť k dispozícii len minimum informácií o takzvanej akcii Vostok. Podľa riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara mala skupina ľudí pripravovať útok na kritickú infraštruktúru štátu, konkrétne na ropovod Družba. Bezpečnostné zložky síce pred týždňom zadržali mužov podozrivých z týchto aktivít, no cez víkend ich prepustili bez vznesenia obvinení.

Opozičné strany SaS a Progresívne Slovensko (PS) žiadajú od SIS a od rezortu vnútra vysvetlenie. Pýtajú sa, ako je možné, že údajní teroristi sa ocitli na slobode.„Buď SIS nemala dostatočne zdokumentované všetky dôkazové materiály a informácie, alebo polícia zasiahla v nesprávnom čase, alebo to bolo jednoducho fingované,“ vyhlásil poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS). PS chce pre kauzu iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS. „Od SIS očakávame konkrétnejšie vysvetlenie o tom, či je alebo bola kritická infraštruktúra štátu skutočne ohrozená,“ uviedol poslanec PS Martin Dubéci.

Rokovanie výboru zatiaľ nebolo zvolané a bezpečnostné zložky odmietajú prípad komentovať s odôvodnením, že ide o živú vec. Pravda prináša všetky známe informácie o údajnej sabotáži ropovodu v otázkach a odpovediach.

Kto sú podozriví muži?

Koľko ľudí bolo nakoniec zapojených do podozrivej skupiny, nie je jasné. Podľa riaditeľa SIS Pavla Gašpara minulý týždeň zadržali štyri osoby: Ukrajinca, muža s občianstvom inej európskej krajiny a ďalšie dve osoby, ktorých pôvod zatiaľ nešpecifikovali. Ukrajinec pred zadržaním unikal pred políciou autom, pričom naháňačka sa skončila pri kruhovom objazde v Michalovciach. Po zásahu mal poranenia hlavy a skončil v putách. Polícia pokračovala v razii aj v obci Vinné, kde muž býval na prenajatej chate so svojou rodinou.

Z možnej prípravy útoku je podozrivý aj občan SR, uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Medzi zadržanými mal byť aj muž z okolia Veľkých Kapušian. Podozriví sa údajne poznali.

Advokát Marián Havrila, ktorý zastupuje jedného zo zadržaných políciou mužov, pre Pravdu uviedol, že jeho klient má dvojité štátne občianstvo – Ukrajiny a Maďarska. Podniká v oblasti kamiónovej dopravy. „Na Slovensku býva viac ako dva roky so svojou manželkou a dvoma deťmi vo veku 5 a 10 rokov. Deti navštevujú školské zariadenia na Slovensku a taktiež tu navštevujú a reprezentujú športové kluby a absolvujú mimoškolské aktivity,“ priblížil Havrila. Informáciami o ďalších zadržaných nedisponuje.

Z čoho ich podozrievajú?

Polícia o dôvodoch zadržania mužov neinformovala, podrobnosti poskytli až o dva dni minister Šutaj Eštok a riaditeľ SIS po zasadnutí Bezpečnostnej rady. Podľa šéfa rezortu vnútra zadržaní plánovali podobný útok, ako bol útok na Nord Stream.

„Je tu riziko aj v rámci celej Európy. V tomto prípade mohlo dôjsť k záujmu minimálne zmonitorovať ľahšie exponované body ropovodu Družba,“ priblížil Šutaj Eštok. „Potenciálne riziko tu môže byť vždy. Pokiaľ konflikt na Ukrajine trvá, môžu sa objaviť rôzne záujmové skupiny,“ dodal.

Plynovod Nord Stream, ktorého väčšinovým vlastníkom je ruská štátna spoločnosť Gazprom, poškodila v septembri 2022 séria podmorských výbuchov. Nemecko incident vyšetruje ako možnú sabotáž. Podľa amerického denníka Washington Post ju údajne spáchala skupina Ukrajincov.

Viac detailov neprezradil ani šéf rozviedky Gašpar. „Máme zadokumentovanú minimálne na spravodajskej úrovni dlhodobú koordinovanú činnosť určitej skupiny ľudí, ktorá prejavuje znaky sofistikovanej spravodajskej aktivity,“ povedal Gašpar na tlačovej besede.

Sú dôkazy, že sa chystal útok?

Operáciou s názvom Vostok sa zaoberali bezpečnostné zložky v súvislosti s možným teroristickým útokom. Z vyjadrení ministra vnútra vyplýva, že pri prehliadkach u zadržaných našli niekoľko dronov a mapy, na ktorých bola vyznačená kritická infraštruktúra Slovenska, konkrétne ropovod Družba. Ten má na Slovensku dĺžku 510 kilometrov a zahŕňa štyri prečerpávacie stanice.

„V priebehu celej akcie boli zaistené rôzne predmety používané na monitorovanie, množstvo telefónov, notebooky, elektronické zariadenia na nahrávanie obrazu a zvuku, nosiče dát, rušičky signálu, termokamery, nočné videnie, balistická vesta, mapy a ďalšie veci dôležité pre trestné konanie,“ uviedol Šutaj Eštok.

Minister tvrdí, že organizovaná skupina ľudí pomocou dronov monitorovala v bezletovej zóne objekty energetickej infraštruktúry. Išlo napríklad o trafostanicu pri obci Veľké Kapušany, kompresorovú stanicu Eustream, železničnú stanicu v Kapušanoch, elektráreň Vojany a štátnu hranicu SR s Ukrajinou.

Podľa Šutaja Eštoka sa zistilo, že jedna z podozrivých osôb sa pohybovala v blízkosti železničnej stanice Michalovce počas nakladania vojenskej techniky Ozbrojených síl SR na vagóny a túto činnosť dokumentovala.

Obhajca prepusteného muža Marián Havrila však tvrdí, že polícia nenašla žiadne dôkazy, ktoré by túto verziu potvrdzovali. „Môj klient to považuje za nedorozumenie. Neplánoval a ani nepripravoval žiaden útok na kritickú infraštruktúru Slovenskej republiky,“ uviedol. „Pri domových prehliadkach ani pri prehliadkach motorových vozidiel sa nenašli žiadne nebezpečné predmety, zbrane, výbušniny ani strelivo, ani nič, čím by mohol spôsobiť takýto útok,“ doplnil obhajca.

Prečo sú muži na slobode?

Polícia ani SIS pravdepodobne nedisponujú dôkazmi, ktoré by dokázali presvedčiť súd o plánovanom útoku či sabotáži. Gašpar aj Šutaj Eštok to naznačili ešte počas vyhlásenia po zasadnutí Bezpečnostnej rady. Vysvetľovali, že majú len spravodajské poznatky, ktoré nemusia stačiť na vznesenie obvinenia.

Zadržaných mužov preto po troch dňoch prepustili z policajnej cely bez obvinenia. „Môj klient bol zadržaný v skorých ranných hodinách 26. novembra cca. o 6:00 hod. Bol umiestnený v cele policajného zaistenia v Košiciach. Prepustený bol 29. novembra vo večerných hodinách. Nebolo mu doposiaľ vznesené obvinenie, takže aktuálne je v procesnom postavení podozrivého,“ vysvetlil pre Pravdu advokát Havrila.

Podozrivé osoby boli podľa slov ministra Šutaja Eštoka administratívne vyhostené zo Slovenska. Jeden z nich bol bezodkladne vyhostený na Ukrajinu a druhý je aktuálne na slobode. Klient advokáta Havrilu sa zatiaľ zdržiava na území Slovenska, potvrdil pre Pravdu obhajca. „Po prepustení zo zadržania bolo voči nemu začaté konanie o administratívnom vyhostení a bolo mu doručené rozhodnutie o administratívnom vyhostení z územia SR do Maďarska. Voči tomuto rozhodnutiu sa chce klient odvolať. Odvolanie však nemá odkladný účinok,“ uviedol s tým, že vyhostený muž môže v priebehu 15 dní sa voči rozhodnutiu odvolať. K ďalším podrobnostiam sa nechcel vyjadrovať.

Ministerstvo vnútra ani polícia do uzávierky neodpovedali na otázky Pravdy, či bolo vo veci začaté trestné stíhanie a či sa chystá vznesenie obvinenia pre podozrenie z prípravy útoku na kritickú infraštruktúru štá­tu.

Sú podobné prípady aj u susedov?

Maďarská vláda v reakcii na správy zo Slovenska o náznakoch prípravy teroristického útoku na ropovod či plynovod na území SR či Maďarska uviedla, že prijala potrebné opatrenia. Podľa informácií servera magyarnemzet.hu maďarské tajné služby neboli prekvapené slovenským oznámením, keďže partnerské služby zdieľajú údaje naznačujúce hrozbu teroristických či­nov.

Maďarské orgány berú slovenské oznámenie vážne a na základe dostupných údajov zisťujú, proti komu, kedy a kde môže protiteroristické centrum v spolupráci s národnými bezpečnostnými službami zaviesť preventívne opatrenia. „V prípade teroristickej hrozby ide o spoločný záujem ktorý stojí nad všetkým, vrátane politiky, čo platí nielen v Európe, ale aj na celom svete,“ cituje server predsedu parlamentného výboru pre bezpečnosť Zoltána Sasa z opozičnej strany Jobbik.

Predseda výboru varoval, že v súčasnosti je v Maďarsku veľa cudzincov a že migrácia a terorizmus žiaľ idú ruka v ruke na celom svete. „Nemusí to nutne znamenať, že hrozbou sú ilegálni prisťahovalci, keďže už dávno funguje metóda infiltrácie spravodajských agentov a agentov medzi utečencov v záujme dosiahnutia istých cieľov,“ dodal Sas.