Ceny leteniek z Bratislavy do Košíc sú známe. Vláda ale nevie, či túto leteckú linku naozaj spustí

Bude sa medzi slovenskými metropolami lietať? Ministerstvo dopravy na jar predstavilo ambiciózny projekt leteckého spojenia Bratislavy a Košíc, pravidelné lety plánovalo spustiť na jar budúceho roka. Vláde neprekážalo ani to, že linka bude generovať straty, štát totiž avizoval jej prevádzku dotovať zo štátneho rozpočtu. Dnes ministerstvo dopravy oznámilo ceny, za ktoré by sa cestujúci mohli letecky dostať z hlavného mesta do východnej metropoly a späť. Ak sa linku vôbec podarí spustiť.

Podrobnosti predstavil minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smer). Na tlačovej konferencii informoval, že rezortu sa podarilo splniť požiadavky Európskej komisie ohľadom tohto dopravného projektu a v najbližších dňoch bude vyhlásený tender. Vo verejnej súťaži bude vybraný dopravca, ktorý dostane možnosť prevádzkovať lety na linke Bratislava – Košice – Bratislava za podmienok stanovených vládou.

Jednou z nich je rozvrh – dopravca by mal zabezpečiť pravidelný spoj, ktorý by lietal dvakrát denne – ráno a večer – každý pondelok, stredu a piatok. V nedeľu by sa malo lietať večer. „Minimálnu veľkosť lietadla sme nastavili na 40 cestujúcich, to je minimum, s čím treba lietať,“ informoval minister. Ráž uviedol aj ceny leteniek, ktoré štát považuje za najvyššie možné.

„Pre jednosmernú letenku bez batožiny sme cenu nastavili na 80 eur, s batožinou na 90 eur. Bavíme sa nie o príručnej batožine, ale o tej, ktorá sa dáva do podpalubia. Obojsmerná letenka stojí 130 eur, s batožinou 145 eur. Cena je jedným z kritérií tendra, ešte sa môže hýbať, ale len smerom nadol,“ uviedol šéf rezortu.

Istota nie je

Ak tender dopadne úspešne, letecké spojenie by malo byť spustené už od apríla 2025. Doteraz sa o leteckom spojení Bratislavy a Košíc hovorilo ako o hotovej veci, chýbal len dodávateľ dopravných služieb. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) však vo svojom stanovisku k návrhu štátneho rozpočtu upozornil, že ministerstvo dopravy neuviedlo do zákona informácie o výške dotácie na prevádzku leteckej linky. Otázne preto bolo, či štát s projektom naďalej ráta.

Minister Ráž na tlačovej konferencii vysvetlil, že náklady na dotáciu pre dopravcu na linke Bratislava – Košice neboli zapísané do štátneho rozpočtu na rok 2025 preto, že kompenzácia sa bude vyplácať o rok neskôr, teda po vyúčtovaní reálnych nákladov na prevádzku letov a podľa počtu prevezených pasažierov.

Novou informáciou ale je, že vláda nakoniec môže rozhodnúť, že letecké spojenie dvoch slovenských metropol nebude zavedené. Podľa slov Ráža všetko bude závisieť od ponúk, ktoré v rámci súťaže predložia letecké spoločnosti. Ak sa vládnemu kabinetu pozdá, že najlepšia ponuka si vyžaduje príliš vysokú dotáciu, dohodu s ňou nepodpíšu a linka nebude spustená.

„S výsledkami tendra prídem na vládu a táto vláda bude musieť rozhodnúť, či je ochotná zaplatiť danú sumu, ktorá bude výsledkom tohto tendra. Uvidíme, čo sa nám podarí, a až keď zistíme, koľko to bude stáť, či to odsúhlasia alebo nie. Keď to bude prestrelená suma, určite to prevádzkovať nebudeme,“ uviedol Ráž.

Akú sumu by štát považoval za privysokú, nechcel prezradiť, lebo toto by podľa ministra mohlo ovplyvniť ponuky potenciálnych uchádzačov. „Zmluva bude podpísaná s tým poskytovateľom, ktorý ponúkne čo najnižšiu požadovanú sumu od štátu na doplácanie prevádzky linky,“ uzavrel.

Ministerstvo dopravy chce koncom marca obnoviť pravidelné lety medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami. Prevádzkovať ich by mala súkromná spoločnosť, ktorej štát bude prispievať dotáciami. Pred piatimi rokmi boli lety medzi Bratislavou a Košicami zrušené práve pre ich nerentabilnosť a nízky záujem.