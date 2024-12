Chcete si kúpiť lístok v predstihu? Máte smolu, ZSSK mení grafikon. Na Vianoce sa zatiaľ vlakom domov nedostanete

Pred vianočnými sviatkami už býva zvykom, že ak sa chcete dostať domov, mali by ste si lístky na vlak kúpiť čo najskôr. Týka sa to najmä tých, ktorí cestujú domov cez pol republiky. Pri zmene grafikonov býva zvykom niekoľkohodinový výpadok, no tento rok si od 15. decembra cestujúci nekúpia žiadny lístok, nielen ten z Bratislavy do Košíc, už niekoľko dní. Zatiaľ nie je známe, kedy bude táto možnosť opäť dostupná.