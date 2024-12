Úrad vlády víta poslanecký návrh úpravy lobingu pri mimovládnych organizáciách

Mimovládky naďalej trvajú na tom, že Šutaj Eštok v kampani porušil zákon. Obracajú sa na Generálnu prokuratúru Video

„Dopyt po regulácii lobingu na Slovensku existuje už takmer 20 rokov a stále sa ‚lobuje‘ proti jeho prijatiu,“ uviedol úrad. Odvoláva sa na Správu Európskej komisie o právnom štáte za rok 2024, ktorá odporúča SR predložiť návrhy na reguláciu lobingu.

Podľa slov úradu Skupina štátov proti korupcii (GRECO), ako aj Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dlhodobo Slovensku vyčíta nedostatok aktivity vo zvyšovaní transparentnosti fungovania mimovládnych organizácií.

Ako dodal, transparentnosť je jedným z pilierov boja proti korupcii, kde úrad vlády plní svoju zákonnú právomoc. „Pri presadzovaní verejných politík má verejnosť právo vedieť, kto koho zastupuje, kto sa s kým stretáva, za akým účelom a ako je financovaný,“ vysvetlil.

Lobing je podľa úradu legitímnym nástrojom na presadzovanie rôznych záujmov, avšak len pod podmienkou transparentnosti. „V slovenskom právnom poriadku oblasť transparentnosti mimovládnych organizácií nie je doteraz upravená a navrhovaná právna úprava je legitímna,“ ozrejmil.

So zámerom lobing regulovať prišiel poslanec za SNS Adam Lučanský, ktorý ho predložil ako pozmeňujúci návrh k novele zákona o mimovládnych organizáciách. Tvrdí, že jeho reguláciou vo vzťahu k mimovládnym organizáciám sa zabezpečí vyvážené etické prostredie. Nezisková organizácia, neinvestičný fond i nadácia by podľa návrhu mali byť povinné vypracovať výkaz, ktorý by obsahoval prehľad príjmov a výdavkov, či prehľad o osobách, ktoré prispeli na jej činnosť.

Zámer v utorok kritizoval verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský. V regulácii lobingu nevidí problém, no mala by byť podľa neho zavedená pre všetky subjekty, nielen pre mimovládne organizácie. Ako uviedol, legislatívny návrh zároveň považuje za príliš vágny. Poslancov o svojom postoji informoval aj listom.

Splnomocnenkyňa vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová uviedla, že návrh úpravy zákona by poslanci prijať nemali. Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie prijala uznesenie, v ktorom vyzýva poslancov na odmietnutie legislatívy.