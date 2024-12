Vianoce na vojenskej základni. Ako ich prežijú naši vojaci? Niektorí neboli doma na sviatky už tri roky

Vojak Kráľ zo základne v Adaži: Okolo dela je veľmi veľa roboty, ale je to práca, ktorá stojí za to Video Zdroj: TV Pravda

Keďže príprava sviatočnej večere pre vyše stočlennú posádku zaberie času, podieľať sa na nej budú viacerí. „Celý Slovcom, teda zhruba 115 vojakov, si dáme spoločnú večeru v priestoroch v našej budove, kde všetci bývame. Rozdáme si všetci nejaké darčeky, maličkosti na potešenie, spravíme si spoločné fotky. Potom sa rozídeme a pôjdeme na diaľku oslavovať Vianoce aj s našimi rodinami,“ priblížil Pravde príslušník Ozbrojených síl SR Kráľ.

Prvýkrát sa dostal na vojenskú základňu do Ádaži v roku 2022, druhýkrát tento rok. Na misiách v iných krajinách nebol, pôsobil „len“ v Lotyšsku, no vždy bola jeho práca iná. „V závislosti od toho, na akej ste funkcii. Keď som tu bol v 2022, bol som na pozícii muničiar, čiže som dodával muníciu, a tento rok som tu na poste obsluhovač dela,“ priblížil. Práca je to podľa neho nielen zaujímavá, ale aj náročná. „Okolo dela je veľmi veľa roboty, je to 32-tonový stroj. Je to aj ťažká fyzická práca, takže človek sa tam nadrie, ale je to práca, ktorá stojí za to,“ opísal ďalej.

Spolu s michalovskými delostrelcami zamierili na základňu neďaleko hlavného mesta Riga v roku 2021 aj vtedy nové húfnice Zuzana-2 slovenskej výroby, ktoré vtedy prešli 1 300 km. „Na dele sme štyria, ja som na funkcii obsluhovač špecialista ako nabíjač. V kabíne sedím vedľa veliteľa dela, dohliadam na nabíjací cyklus a spolupracujem s veliteľom pri zadávaní palebných úloh,“ uviedol ďalej Kráľ.

Bežný deň na základni, keď vojaci nemajú výcvik, sa začína podľa jeho slov rannou „telesnou“, nasleduje ošetrovanie materiálov alebo zdokonaľovacia fáza na dele alebo jazyková príprava. „Čo sa týka výcvikov, to je dlhšia fáza, niekedy trvá aj dva týždne. Prvý týždeň pripravujeme delá na výcvik, potom sa ide von do poľa, kde cvičíme podporu v boji,“ ozrejmil. Počas pracovného týždňa vojaci veľa voľného času nemajú, no cez víkend môžu základňu opustiť a ísť napríklad do Rigy.

Pôsobil aj v Afganistane, aj v Kosove

Slovensko má aktuálne na misiách v Lotyšsku, Bosne a Hercegovine a na Cypre nasadených zhruba 420 vojakov. Najväčšie zastúpenie má na Cypre, nasleduje Lotyšsko a tretia je Bosna a Hercegovina. Ako jednotlivci sa naši vojaci nachádzajú v Iraku, Kuvajte, na Blízkom východe, v Gruzínsku a Taliansku.

Andrej Rjaby pôsobí v Ozbrojených silách Slovenskej republiky už 21,5 roka a v Lotyšsku je na svojej tretej misii. Predtým pôsobil v Kosove, Afganistane a teraz je po prvýkrát v Lotyšsku. Hovorí, že každá z krajín, kde pôsobil, má svoje špecifiká. „Kosovo je viac slovanské pre nás, je nám bližšie. Afganistan bola dobrá skúsenosť vidieť svet aj z inej perspektívy, aj armáda je tam iná než máme my. Lotyšsko je pre mňa viac taká škola ohľadom húfnice Zuzana-2,“ priblížil svoje skúsenosti. Štedrovečerné menu slovenského kontingentu bude pozostávať podľa jeho slov z kapustnice.

Nadporučík Ján Hutaj je vedúci starší dôstojník finančnej ekonomickej služby a v Ádaži zároveň pôsobí ako personalista. Ako povedal, po rannej rozcvičke, hygiene a raňajkách idú vojaci k technike a dôstojníci alebo príslušníci štábu odchádzajú do kancelárií.

„Ja napríklad odosielam každodenné hlásenia, vybavujem maily, ako finančno-ekonomická služba vyplácam faktúry, platím a robím príslušné papiere k tomu, čo potrebuje veliteľ,“ prezradil Hutaj. Vojakom, ktorí odchádzajú na cvičisko, okrem iného pomáha s materiálnym zabezpečením a logistikou. „Na cvičení sa viac-menej podieľa len palebná batéria, skupina palebnej podpory a čata podpory a opráv, kde majú takisto svoje logistické výcviky,“ opísal.

Vianoce strávi v kruhu svojich kolegov a kolegýň. „Budú špecifické, ale pre mňa už nie, keďže som tu už bol, ale sú tu vojaci, ktorí sú tu prvýkrát. Viacerí budú odlúčení od rodiny prvýkrát,“ pokračoval. Ako povedal, najviac sa v rámci Vianoc teší na voľno, ktoré budú mať presne jeden deň. „Niektorí, ktorí potrebujú ešte poslať hlásenia, pôjdu do práce, okrem toho budú prebiehať prípravy na večeru,“ vyjadril sa. Spolu s ostatnými sa vracia na Slovensko v januári.

Tretie Vianoce na základni

Pre vojačku Stelu Sabolovú, ktorá je zástupkyňou veliteľa batérie, budú nadchádzajúce Vianoce už tretie, ktoré prežije na základni v Ádaži. „Je to také náročné, byť tu tretie Vianoce, pretože ich tu veľmi neslávime. Iba tak v kruhu Slovconu sa uvarí kapustnica, potom si navzájom dáme darčeky a chvíľu posedíme,“ uviedla pre Pravdu.

Najviac sa teší na to, že sa počas sviatkov na základni stmelí kolektív a vianočný čas budú môcť prežiť spolu, pretože počas roka majú povinnosti a nemajú čas sa všetci stretnúť. Počas bežného dňa plánuje činnosti pre batérie, spracúva rozvrhy a organizuje kolegom činnosť. Na Slovensko sa už teší za rodinou a domácou kuchyňou.

Vo vojenskom stane v Ádaži sme stretli aj vojačku Ševčovičivú, ktorá mala na uniforme nášivku s červeným krížom a pôsobí ako staršia zdravotníčka. „Toto sú moje prvé Vianoce na tejto základni, ale už som zažila vianočné sviatky počas misie. Je to troch iné, ako keď ste doma so svojou rodinou, predsa len – blízki vám chýbajú, a sviatky sú práve o tom, že rodina je pokope a trošku viac oddychuje. Teraz budeme tu oddychovať, pretože nebudeme pri svojich príbuzných doma, ale budeme tu medzi našimi vojakmi, medzi našou veľkou vojenskou rodinou,“ povedala vojačka Pravde. Ako sa podarí skĺbiť vianočné zvyky vojakov, ktorí pochádzajú zo všetkých kútov Slovenska, ešte nevie, no Dá sa prekvapiť.

Predtým pôsobila na misii na Cypre. „Presne počas svojho pôsobenia v rámci tejto misie som absolvovala vianočné sviatky, dokonca som vtedy bola aj v 24-hodinovej službe,“ priblížila s tým, že služba bola vtedy našťastie pokojná. Ako ďalej povedala, zdravotníci sú na základni pre iných vojakov 24 hodín denne sedem dní v týždni. „Ak nás naši vojaci potrebujú, sme k dispozícii,“ zdôraznila. Vyzdvihla, že na misii organizujú aj rôzne podujatia, ako je darovanie krvi či čistenie pláží v Lotyšsku od odpadkov.

„Pod stromček“ si neželá hmotné dary, ale aby boli všetci zdraví, v pokoji a mali dobré vzťahy so svojím okolím aj s nadriadenými. „Aj keď to znie už ako klišé, láska medzi ľuďmi, priateľstvo sa možno, že už v niektorých prípadoch až veľmi vytrácajú,“ podotkla.

Príslušník Slovcomu Sivčo je na základni od júna 2023, teda rok a pol, a pracuje ako vodič sanitky. „Mojou hlavnou úlohou je momentálne tu v Lotyšsku starať sa o pacientov. Takisto, ak nejaký pacient potrebuje na vyšetrenie k doktorovi, tak chodím s ním. Tým, ktorí nevedia po anglicky, prekladám a snažím sa im pomôcť, či už je to stomatologická pomoc, alebo RTG,“ povedal.

Pôjde o jeho prvé Vianoce, ktoré prežije na základni v Ádaži. „Verím, že to bude dobré, sadneme si spolu celá jednotka, najeme sa, porozprávame a potom zavoláme domov,“ pokračoval. „Moje špeciálne vianočné prianie? Základ nie je o darčekoch. Najviac by som si prial byť zdravý, a keď je človek zdravý a šťastný, všetko ide spolu ruka v ruke,“ povedal.