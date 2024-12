Súd povolil obnovu konania v prípade únosu študentky Sone

Mestský súd Bratislava I povolil vo štvrtok obnovu konania v kauze minuloročného únosu a intoxikácie študentky Sone. Senát mestského súdu vrátil prípad do prípravného konania a zároveň rozhodol o vzatí Iva P. do väzby. Stíhanie bolo pôvodne zastavené pre jeho duševnú chorobu a z toho plynúcu nepríčetnosť. Rozhodnutie súdu zatiaľ nie je právoplatné, o prípadných sťažnostiach by rozhodoval Krajský súd v Bratislave.