Saková v Petrohrade rokuje o ruskom plyne. SaS hovorí o zvláštnostiach a tajnostiach

Cesta ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas) do Ruska sa deje za veľmi zvláštnych, tajných a netransparentných podmienok. Upozornila na to opozičná SaS s tým, že vláda SR svojím konaním podkopáva zahraničnopolitické ukotvenie naše krajiny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.