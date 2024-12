Slovensko dostalo ponuku na vrtuľníky Viper aj na modernizované bojovo upravené vrtuľníky Blackhawk. V oboch prípadoch ide o 12 kusov strojov. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok vyhlásil minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer).

Slováci budú mať vrtuľníky ako americkí mariňáci Video

„Teraz je dôležité to rozhodnutie prijať efektívne a rýchlo. Myslím, že v najbližších dňoch budeme mať výsledky týchto analýz, a potom vás s nimi, samozrejme, konkrétne oboznámime,“ uviedol minister. Dodal, že medzi ponukami je zásadný cenový rozdiel. Cena Viperov je podľa neho vyššia ako 550 miliónov eur.

Pri výbere podľa ministra zaváži najmä to, aké sú aktuálne trendy v tomto type výzbroje. Zároveň podotkol, že mať jednu platformu strojov je lepšie, no neplatí to vždy.