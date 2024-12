Poslanci Hlasu zablokovali parlament, Danko musel so zákonom o športe ustúpiť. Na tlačovku priniesol koňa

Predseda SNS Andrej Danko o poslancovi Samuelovi Migaľovi a zákonoch o športe Video Zdroj: ta3

Dvojica zákonodarcov z Hlasu avizovala svoj postup ešte pred predpoludňajším hlasovaním. Migaľ žiadal presun hlasovania o novelách zákona od ministerstva športu. Avizoval, že ak sa uskutoční vo štvrtok, nezúčastní sa na ňom. Rovnaký postup zvolil jeho stranícky kolega Malatinec. Svoju požiadavku tlmočil Migaľ vedeniu parlamentu. Obaja argumentovali tým, že legislatívu je potrebné ešte dopracovať. Migaľ doobeda podotkol, že má k úpravám viaceré návrhy, no nedostal k nim ešte pripomienky.

„Budeme radi, keď sa o týchto zákonoch hlasovať vo štvrtok nebude, nech sa vytvorí priestor na ďalšie rokovania tak, aby sme to mohli do Vianoc ešte uzavrieť,“ vyjadril sa Migaľ.

Predpoludním na tlačovke dokonca ocenil prístup ministra Keketiho, s ktorým viedol podľa neho vecnú debatu a snažil sa pochopiť a zapracovať ich myšlienky do zákona o Fonde na podporu športu a do zákona o športe. „Pri našich rokovaniach došlo z našej strany k určitým ústupkom, rovnako aj zo strany ministerstva športu,“ zhrnul. K úpravám došlo podľa neho v zákone o športovom fonde. Ústupok sa týkal práve Migaľových požiadaviek. Dohodli sa, že ich presunú do zákona o športe a peniaze do športovej infraštruktúry pôjdu do fondu tak, ako to navrhovala SNS.

„Toto považujem viac-menej za uzavretú kapitolu. Na druhej strane, trvám na tom, že keď budeme mať síce nové a opravené štadióny, keď budú prázdne asi nebudú spĺňať svoj účel, preto sme sa rozhodli trvať na našich požiadavkách a presadiť ich prostredníctvom zákona o športe,“ uviedol s tým, že doteraz k svojim návrhom nedostali žiadnu vecnú pripomienku.

Nechcú, aby dopadli ako FPÚ

Podľa Migaľa na svojich pripomienkach trvajú preto, lebo videli, ako skončili niektoré iné zákony a rozhodnutia z dielne SNS. „Hovorím konkrétne o Fonde na podporu umenia (FPU, pozn. red.),“ uviedol Migaľ. Malatinec podotkol, že už v máji sa s predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom dohodli, že ak niektoré veci nebudú v zákone fungovať, napravia ich.

„Po včerajšku (po strede, pozn. red.) som presvedčený o tom, že FPU nie je funkčný,“ uviedol. Malatinec hovorí, že rada fondu mala schváliť už v stredu projekty na podporu mestských a obecných knižníc.

„Povedzme si rovno, že ak rada fondu nerozhodne v krátkej dobe, tak časť alokovaných peňazí v danom podprograme sa vráti do štátneho rozpočtu,“ skonštatoval. Fond tak podľa neho nedodáva regiónom podporu, ktorú by mal. Poslanci si okrem požiadaviek o športe stanovili teda aj podmienku nápravy problémov v FPU. „Dá sa to stihnúť v krátkom čase. Myslím si, že v utorok, ak by sme boli dohodnutí, môžeme za to hlasovať,“ vyjadril sa.

Kriticky sa Malatinec vyjadril na margo rezortu kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej aj v prípade návrhu o dotáciách na podporu kultúry v školách, ktorý predložila výboru. Podporu pozastavili, pretože materiál podľa Malatinca nebol kvalitne pripravený a nebol ani komunikovaný s ministerstvom školstva. „Toto chcem, aby sa napravilo a vyzývam SNS, aby prijala našu pomocnú ruku s tým, že nerozbíjame vládnu koalíciu, len chceme diskutovať,“ podotkol.

Migaľ reagoval aj na Dankovu kritiku, že ak zákon o športe neprejde, poslanci Hlasu budú musieť ísť do regiónov ľuďom vysvetľovať, prečo infraštruktúra chýba. „Ja sa nebojím chodiť medzi ľudí, ja medzi ľudí nemusím chodiť s ochrankou,“ vyhlásil. Podľa Malatinca by mal Danko zase vysvetliť, prečo vyššie územné celky, mestá a obce nedostanú na knižnice 900-tisíc eur. „Pri tom, ako majú samosprávy málo peňazí, dajme na misku váh aj toto ako argument,“ dodal.

O vládnych novelách ministerstva športu mal pritom parlament hlasovať ešte minulý týždeň. Už vtedy sa však neprezentovalo dostatok poslancov. Migaľ aj vtedy namietal, že sa neakceptovali jeho pripomienky a legislatívu treba precizovať.

Danko priniesol rekvizitu

Na konanie dvojice z Hlasu reagoval Danko až podvečer. Nikdy v histórii Slovenska sa podľa neho nevyskytla šanca, aby išlo do športu 60 miliónov eur. Dankovi je ľúto, že zákon o fonde nepodporila ani strana KDH, ktorej starostovia sa takisto o peniaze z neho uchádzajú. „Môžem pochopiť trucpodnik PS a ignorovanie SaS, ale to, čo urobil pán Migaľ, je hrubé porušenie koaličnej zmluvy a využitie situácie, kedy si je vedomý, že v parlamente je 76 poslancov,“ vyhlásil šéf SNS.

Foto: reprofoto ta3 SNS hobby horse upravene Líder SNS Andrej Danko priniesol na tlačovku, kde kritizoval svojho koaličného kolegu Samuela Migaľa z Hlasu, pomôcku na šport s názvom Hobby Horsing.

Migaľ podľa Danka po celý čas nevzniesol výhrady a prišiel s nimi až vtedy, keď videl, že poslanci okolo odídenca z klubu SNS Rudolfa Huliaka nebudú opäť hlasovať. Danko sa vyjadril, že jeho strana koalíciu nerozbije a je si vedomá, že vláda Smeru a Hlasu je tým najlepším variantom. Za Migaľovo konanie sa mu už podľa jeho slov ospravedlnil líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok.

SNS priniesla na tlačovku pomôcku na šport nazývaný Hobby Horsing a výpis z občianskeho združenia Slovenskej asociácie Hobby Horse, ktorú zakladal Migaľ. Poslanec Hlasu chce podľa neho cez svoje úpravy docieliť financovanie tohto športu. „Tento koník je presne ten šport, ktorý pán Migaľ zastáva, za ktorého financovanie bojuje,“ komentoval. „Nebude Migaľ svojimi koníkmi ničiť našu prácu,“ dodal.

Danko chce urobiť všetko pre to, aby kvôli zákonu ministra športu nebol zablokovaný parlament. „Ak toto nebude presadené, musím verejne povedať, že budeme hľadať iné spôsoby financovania,“ pokračoval.

Minister športu na tlačovke povedal, že po stretnutí s Migaľom informoval Šutaja Eštoka aj Danka, že sa kompromis našiel, no ráno sa dozvedel o ďalších podmienkach. „My sme verejne deklarovali, že nevieme všetky požiadavky pána Migaľa za 24 hodín realizovať, lebo je to naviazané aj na správny súd, ktorý má byť zriadený pod Slovenským olympijským a športovým výborom, kde žiadal zastúpenie športovcov,“ uviedol Keketi.