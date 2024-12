Kaliňák láka študentov na „ochutnávku“ vojenskej služby: za mesiac v armáde sľubuje odmenu tritisíc eur

Vojenskú službu alebo aspoň akúsi jej „ochutnávku“ chce ministerstvo obrany sprístupniť všetkým, ktorí majú o ňu záujem. Rezort pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer) už dlhšie avizuje rozširovanie aktívnych záloh Ozbrojených síl SR. Do nich chce prilákať stovky až tisíce ľudí, ktorí by venovali výcviku v armáde niekoľko týždňov osobného voľna.

V prípade núdzových situácií – akými sú povodne či zemetrasenia – by vycvičení dobrovoľníci pomáhali profesionálnym vojakom v teréne. Ministerstvo za takúto službu a pohotovosť navrhuje aj slušnú odmenu, ktorú bude vyplácať mesačne.

Posledné detaily návrhu chce rezort doladiť v najbližších dňoch. Už dnes znenie novely zákona prerokuje minister Kaliňák s členmi výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Do konca roka by návrh o sprístupnení aktívnych záloh pre všetkých záujemcov mal byť predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Ak zákon prejde parlamentom bez zdržania, rezort chce spustiť prvé výcvikové kurzy už v lete 2025.

Prihlásiť sa do nich bude môcť každý, kto má o to záujem a vek od 18 do 55 rokov. „Platí zásada, že my ako ministerstvo obrany máme záujem o časť voľna, či už našich mladých ľudí, študentov, alebo ľudí stredného veku, alebo aj už zrelých mužov a ženy, aby sa stali súčasťou záloh v rámci národných obranných síl,“ priblížil vo štvrtok Kaliňák.

Dva týždne výcviku

Momentálne v aktívnych zálohách OS SR sú necelé dve stovky ľudí. Podmienky na prijatie do nich sú dosť prísne – súčasťou záloh môže byť len občan, ktorý má vojenské skúsenosti, či už získané službou v OS SR ako profesionálny vojak, alebo vojak základnej vojenskej služby. Vyžaduje sa tiež, aby záujemca bol fyzicky a psychicky spôsobilý, dosiahol požadovanú hodnosť a stupeň vzdelania. Myšlienkou rezortu obrany je zapojiť do záloh aj dobrovoľníkov z civilu, ktorí by absolvovali krátky vojenský výcvik a pomáhali armáde v zložitých časoch.

Základný výcvik by mal trvať 14 dní za sebou. Ďalej by mal dobrovoľník absolvovať tri kratšie dvojdňové výcviky počas víkendov. V priebehu ďalších mesiacov bude mať 10 dní pohotovosti, teda musí byť pripravený na nasadenie do terénu počas krízovej situácie. Celkovo by takáto služba trvala 30 dní za rok. Ministerstvo obrany navrhuje za ňu ročnú odmenu vo výške tritisíc eur v hrubom. Vyplácať ju však chce mesačne, suma „benefitu“ by tak vyšla na 250 eur.

Podľa Kaliňáka táto ponuka bude atraktívna najmä pre študentov. „Myslím, že výhodné to bude najmä pre mladú generáciu, ktorá môže na výcvik využiť svoje prázdniny a mať tak relatívne jednoducho získaný určitý finančný benefit, ktorý im zlepší rozpočet aj na študijné roky. Ale platí to pre všetkých civilistov, ktorí v živote nemali kontakt s armádou, ktorí boli dokonca vyradení, alebo, samozrejme, pre naše ženy,“ povedal.

Len zdraví a spoľahliví

Bude o takúto ponuku záujem? Minister Kaliňák zatiaľ prognózy nedáva a pripúšťa, že počet záujemcov nebude ani v stovkách. Za úspech by považoval, ak by OS SR v horizonte niekoľkých rokov mali v zálohách niekoľko tisíc vycvičených dobrovoľníkov.

Slovenské ozbrojené sily majú v aktívnych zálohách 166 vojakov. Na porovnanie: v Česku ich je okolo tri a pol tisíca. Severské krajiny ako Dánsko či Švédsko majú v zálohách zhruba 20-tisíc vojakov. Ako presne bude výcvik vyzerať, zatiaľ nie je jasné. Ministerstvo obrany zatiaľ všeobecne naznačuje, že sa nedá vyhnúť fyzickým cvičeniam a záujemcovia nadobudnú znalosti aj o základoch prežitia, prvej pomoci či reakcie v krízových situáciách.

Aj keď ministerstvo hlása, že vítaný je každý záujemca, stanoví aj isté obmedzenia. Pred nástupom do výcviku zrejme budú kontrolovať zdravotný stav. Kaliňák pripúšťa, že veková hranica môže byť flexibilnejšia a do záloh by mohli prijímať aj ľudí vo veku nad 55 rokov, avšak nie starších ako 60. Dbá sa aj na psychický stav dobrovoľníkov, aby sa k zbraniam či kľúčovej vojenskej infraštruktúre nedostali nebezpečné osoby. Záujemca o prihlásenie sa do aktívnych záloh by nemal byť trestne stíhaný, ani podporovať extrémistické hnutia.

„Sme na začiatku kreovania podmienok. Predovšetkým ide o to, aby bol úprimný vzťah k ozbrojeným silám a ochrane vlasti, samozrejme, aby to dovolil zdravotný stav. V ostatných veciach budeme skúmať predovšetkým spoľahlivosť a vylúčime všetky extrémne prvky, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť dobré meno ozbrojených síl,“ načrtol Kaliňák.

Vojenská disciplína?

Podľa ministra obrany dvojtýždňová „ochutnávka“ armády môže prilákať do OS SR aj nové tváre, teda zatraktívniť v očiach verejnosti vojenskú službu ako takú. Z informácií, ktoré doteraz predstavilo ministerstvo obrany, nie je celkom jasné, ako sa tento nápad bude realizovať. Dobrovoľníkov zrejme budú cvičiť profesionálni vojaci. Otázne však je, či dobrovoľníci by počas výcviku mali dodržiavať prísnu vojenskú disciplínu, alebo by mali voľnejší režim.

Ďalšou otázkou je aj to, aké podmienky budú mať dobrovoľníci – kde budú prespávať, kto zaplatí náklady na ich stravovanie alebo cestu do miesta výcviku. Nie je celkom jasné ani to, či by mali „národné“ aktívne zálohy dostať vojenské uniformy od štátu, alebo budú cvičiť v civilnom oblečení, ktoré si prinesú sami. Rovnako nie je doriešené, ako sa podarí zosúladiť termíny dovoleniek desiatok potenciálnych dobrovoľníkov s plánovanými termínmi výcvikov.

Zamestnávatelia už predtým upozorňovali, že zámer ministerstva obrany má niekoľko nejasných bodov. „Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že pre zamestnávateľov je kľúčové, aby nedošlo k výpadku väčšieho počtu zamestnancov, pretože už teraz evidujeme naprieč mnohými sektormi nedostatok pracovnej sily,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Miriam Filová. Doplnila, že zväz počká na zverejnenie návrhu zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní a podľa toho sformuluje prípadné pripomienky.