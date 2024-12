Ministerstvo športu je sklamané: Neuznášaniaschopný parlament ohrozuje financovanie pre 400-tisíc športovcov

Predseda SNS Andrej Danko o poslancovi Samuelovi Migaľovi a zákonoch o športe Video Zdroj: ta3

Minister športu Dušan Keketi (nominant SNS) pripomenul, že o téme rezort v stredu (4. 12.) rokoval aj s poslancom Národnej rady (NR) SR Samuelom Migaľom (Hlas), s ktorým dosiahol kompromis. „Ráno (5. 12., poznámka TASR) sme sa dozvedeli o ďalších podmienkach, ktoré sa týkali napríklad aj Fondu na podporu umenia. Snažili sme sa vyjsť maximálne v ústrety, no nestretli sme sa s pochopením. Tieto zákony sú určené všetkým viac ako štyristotisíc registrovaným športovcom a pán Migaľ zastupuje menšinové športové organizácie,“ uviedol minister.

Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) vo štvrtok (5. 12.) uviedol, že Keketi bude s Migaľom naďalej rokovať.

Migaľ sa minulý týždeň aj počas štvrtka pred hlasovaním o novele zákona o športe a novele zákona o Fonde na podporu športu neprezentoval, a preto chýbal dostatok poslancov na schválenie zákonov. Namietal, že má k zákonom pripomienky.

Čítajte aj Poslanci Hlasu zablokovali parlament, Danko musel so zákonom o športe ustúpiť. Na tlačovku priniesol koňa

Danko hrozí generálnym prokurátorom. Migaľ reagoval uštipačne

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko pohrozil poslancovi Hlasu Samuelovi Migaľovi generálnym prokurátorom. Migaľ spolu s ďalším poslancom Hlasu Romanom Malatincom blokujú v parlamente zákony Slovenskej národnej strany o podpore športu. Pred hlasovaním požiadali, aby sa o športových zákonoch hlasovalo až na budúci týždeň, pričom dovtedy chceli doriešiť viaceré svoje pripomienky k týmto zákonom, ale aj aktuálne problémy vo Fonde na podporu umenia, ktorý je pod gesciou SNS. Hlasovanie o týchto zákonoch bolo nakoniec presunuté na utorok 10. decembra. „Myslím si, že niektorí poslanci, či je to Huliak alebo Migaľ, si neuvedomujú, že ak si verejne pýtaš nejakú výhodu alebo povieš, že chceš za svoje hlasovanie niečo, tak už je to na hranici nielen etiky. Ale možno si také konanie o chvíľu všimne aj generálny prokurátor Žilinka,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede Danko.

Migaľ: Ak si Danko nevšimol semafor, tak nie je prekvapenie, že si nevšimol ani moje pripomienky k zákonu Video Zdroj: TASR

Podľa neho je základným nepochopením poslania poslanca pýtať niečo za svoje hlasovanie a vybavovať výhody pre svojich blízkych ľudí. Tvrdí tiež, že Migaľ bojuje za financovanie jedného z jeho občianskych združení – Slovenskej asociácie Hobby horse. Andrej Danko nahral aj video s plyšovým koňom na tyči, aby ilustroval, o aký šport ide. „Teraz je tu historická šanca a nejaký koník na tyči s Migaľom zablokujú 60 miliónov. Ide ma z toho roztrhnúť,“ povedal Danko na tlačovej bese. Okrem toho chcel Migaľ podľa jeho slov 900-tisíc eur na fungovanie rôznych občianskych združení. „Jeden z právnikov týchto združení je asistent pána Migaľa,“ poukázal a označil takéto konanie za „choré“. „Títo ľudia sa asi neprestanú báť, kým ich Žilinka prvýkrát nezavolá na výsluch,“ povedal Danko. Zároveň sa poďakoval Matúšovi Šutajovi Eštokovi, ktorý sa mu podľa jeho slov za konanie Migaľa ospravedlnil. „Koordinácia Migaľ – Malatinec – Huliak vo mne vzbudzuje pocit, že či tu naozaj niekto nesníva o úradníckej vláde, pretože títo stredoslováci – na čele s Malatincom a Huliakom – sa veľmi koordinovane a čudne správajú,“ poznamenal.

Čítajte aj Ako chce koalícia vládnuť? Fico problém nevidí, Huliakovi jeho sľub stačiť nemusí. Na test štátnym rozpočtom čaká aj Pellegrini

Samuel Migaľ reagoval, že už je unavený z Andreja Danka a jeho sebestrednej politiky a vyhrážok. „Deväťdesiate roky sú, našťastie, za nami a Národná rada nepotrebuje ďalšieho Slotu. Klamstvo, zavádzanie, osobné útoky, vyhrážanie sa, ješitnosť a ego, ktoré nezastaví ani semafor. Čo bude jeho ďalší krok? Fyzický útok? Šikanovanie mojej rodiny?“ uviedol Migaľ na sociálnej sieti. Dodal, že Danko si ho nekúpi a športovci si zaslúžia väčšiu ochranu a lepšie podmienky. Ako Migaľ dodal, chce iba to, aby zákonmi pomáhali ľuďom a nie „našim ľuďom“. „Sme poslanci Národnej rady, a nie štamgasti v krčme, kde je po požití pohárika normálne sa vyhrážať a rozprávať nezmysly. Pán Danko je právnik a mal by preto vedieť čítať s porozumením. V zákone nenájde ani písmeno, z ktorého by som ja osobne profitoval,“ vyhlásil Migaľ vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Zároveň zdôraznil, že o každom jednom cente vo Fonde na podporu športu rozhodujú práve ľudia, o ktorých výbere rozhodlo Dankovo ministerstvo. „Ak Andrej Danko nie je skrytý hobby horser, tak asi nikto neuverí, že by tento koníček podporil,“ poznamenal. Na záver šéfa národniarov poprosil, aby neposudzoval každého podľa seba a uveril, že nejde každému iba o peniaze, ale aj o dobrú vec.