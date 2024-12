Vláda chce prikázať lekárom pracovať pod hrozbou väzenia. Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti bude mimoriadnou situáciou

Šaško: Zdravie občanov musí byť nadradené právam lekárov na pracovné spory Video

Minister zdravotníctva Kamil Šaško po nedeľňajšom rokovaní vlády uviedol, že životy a zdravie občanov Slovenska musia byť nadradené akýmkoľvek právam lekárov na pracovné spory.

Zdôraznil, že návrh, ktorý schválila vláda, nezavádza nútenú prácu lekárov a nejde o vyhlásenie núdzového stavu. Deklaruje, že lekári budú mať všetky svoje práva zachované. Zadefinovanie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti je však podľa neho nevyhnutný krok v súčasnej situácii, keď lekári hrozia hromadnými výpoveďami. „Aby sme mali v rukách nástroj, že o zdravie občanov sa bude mať kto postarať,“ povedal.

Vysvetlil, že prípadné vyhlásenie mimoriadnej situácie je v porovnaní s núdzovým stavom jemnejšie a adresnejšie opatrenie, ktoré umožňuje reagovať na situáciu v danom, konkrétnom regióne. „Máme veľmi jasné čísla, týka sa to nateraz 12 okresov zo 79 na Slovensku,“ upozornil. „Verím, že sa to napokon nebude týkať ani jedného okresu,“ vyhlásil. Obrátil sa zároveň na lekárov, aby zvážili, či trvajú na podaných výpovediach v kontexte celospoločenskej situácie.

Pripomenul tiež, že s predstaviteľmi Lekárskeho odborového združenia (LOZ) viedol intenzívne rokovania, pričom zopakoval, že 90 percent požiadaviek z memoranda, na ktoré sa odvolávajú lekárski odborári, je splnených alebo v plnení. Pripomenul aj stredajšie (4. 12.) uznesenia vlády, ktoré sa týkali najvážnejších požiadaviek LOZ, vrátane odmietnutia transformácie nemocníc na akciové spoločnosti. „Ak dôvodom na výpovede naozaj nie sú platy, ako to LOZ deklaruje, na výpovede nie je v súčasnosti dôvod,“ upozornil Šaško.

Šaško a Visolajský o výsledkoch rokovaní o výpovediach lekárov Video Zdroj: TV Pravda

Ďalší predstavitelia Hlasu – minister školstva Tomáš Drucker i minister investícií Richard Raši zvýraznili okrem snahy sa s lekármi dohodnúť aj nevyhnutnosť zabezpečiť ústavné právo občanov na zdravotnú starostlivosť. „Ak by sme neprijali tento zákon, musel by byť pravdepodobne vyhlásený núdzový stav, ktorý sa týka všetkých občanov celého Slovenska, boli by obmedzené osobné slobody a aj sankcie by boli oveľa tvrdšie, ako sa zavádzajú v rámci prípadného vyhlásenia mimoriadnej situácie,“ dodal Raši.

Predseda strany Hlas a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok vyhlásil, že minister Šaško plní požiadavky Lekárskeho odborového združenia (LOZ), teraz je čas na to, aby lekárski odborári prestali vydierať.

Šutaj Eštok upozornil, že napriek plneniu bodov z memoranda, ktoré požaduje LOZ, prichádza združenie so stále novými požiadavkami. „LOZ na čele s pánom Visolajským si musí uvedomiť, že nemôže donekonečna vydierať vládu. Nemôže vydierať spoločnosť. Robia to opakovane,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Je presvedčený, že jadrom problému je neústupčivosť LOZ v prípade platových požiadaviek a neochota akceptovať mierne zníženie valorizácie. „Lekárski odborári trvajú na výpovediach kvôli približne 63 eurám,“ skonštatoval líder Hlasu-SD.

Vyzdvihol zároveň rozhodnutie tých lekárov, ktorí výpovede stiahli. „Je to názorná ukážka toho, že týmto lekárom skutočne ide o zdravie svojich pacientov,“ vyhlásil. „Verím, že aj lekárski odborári si uvedomia závažnosť celej situácie a na ďalších spoločných rokovaniach budú partnermi, ktorí prejavia skutočný záujem zlepšiť slovenské zdravotníctvo,“ dodal Šutaj Eštok.

Členovia vlády veria, že k dohode s lekárskymi odborármi napokon dôjde a lekári výpovede stiahnu.

Visolajský: Vláda priznala, že nie je schopná ani ochotná riešiť problémy zdravotníctva

Vláda týmto rozhodnutím jednoznačne priznala, že nie je ochotná riešiť problémy nášho zdravotníctva, problémy, ktorým čelia pacienti dennodenne. Miesto riešenia problémov nariadila nútené práce tým, ktorí riešenia pre zdravotníctvo od vlády požadujú, uviedol predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský v reakcii na nedeľný vládny návrh na riešenie mimoriadnej situácie v zdravotníctve.

„Minister Šaško nám nedal ešte ani termín ďalšieho rokovania, ale vláda už vyhlásila nútené práce,“ skonštatoval Visolajský.

Pripomenul, že výpovede lekárov nie sú o nových požiadavkách ani o navyšovaní platov. Odkazuje, že lekári nežiadajú nič nové. „Tieto výpovede vznikli, lebo vláda Roberta Fica jednostranne a bez dialógu porušila dohodu,“ zdôraznil Visolajský s tým, že stačí, aby sa začali dodržiavať dohody, netreba sa uchyľovať k násilným krokom. Upozorňuje, že bič na lekárov nebude fungovať.

Odkazuje tiež, že LOZ bude pozorne sledovať rozhodovanie každého poslanca Národnej rady SR, ako sa ku kríze postaví. Združenie ich zároveň vyzýva, aby si uvedomili, že svojou podporou vládneho návrhu sa postavia proti záujmom slovenských občanov. „Odkazujeme vláde i poslancom, že všetci lekári stiahnu výpovede a stačí na to iba jedno, aby začala vláda dodržiavať dohody, ktoré porušila,“ dodal Visolajský.

„Vláda by nemala robiť hanbu našej republike v zahraničí, lebo nútené práce bola zrušené a k medzinárodnému Dohovoru o zrušení nútených prác sa aj Slovenská republika zaviazala,“ uzavrel Visolajský.

Mimoriadnou situáciou má byť nedostupnosť zdravotnej starostlivosti

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva sa má doplniť o definíciu mimoriadnej udalosti, za ktorú bude považovaná aj kritická nedostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa má ustanoviť povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť. Návrh novely zákona i úpravy ďalších súvisiacich zákonov schválila vláda na mimoriadnom nedeľňajšom zasadnutí. Kabinet tiež schválil prerokovanie návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

„Predložený návrh zákona reaguje na situácie, keď môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí, teda k ohrozeniu jedného zo základných ľudských práv uvedeného v čl. 40 Ústavy SR, ktorý ustanovuje právo každého na ochranu zdravia a právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon,“ píše sa v správe k návrhu. Cieľmi novely sú „zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany zdravotníckeho systému a predchádzanie zásahom do iných práv a slobôd osôb“.

V praxi to znamená, že do legislatívy má pribudnúť nový dôvod na vyhlásenie mimoriadnej situácie, a tým bude kritická nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti pre občanov. „Kritickou nedostupnosťou ústavnej starostlivosti sa rozumie taká situácia, kedy poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti nie sú schopní zabezpečiť dostupnosť adekvátnej zdravotnej starostlivosti, pričom táto situácia vznikne nezávisle od ich vôle,“ vysvetľujú autori návrhu.

K takejto situácii by mohlo dôjsť, ak by od 1. januára začali platiť výpovede lekárov a väčšina z nich by nenastúpila do práce. Po schválení návrhu zákona vláda nadobudne možnosť vyhlásiť mimoriadnu situáciu s cieľom predísť takejto kritickej nedostupnosti zdravotníkov.

„V tejto súvislosti sa v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve… ustanovuje povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť,“ píše sa v materiáli.

„Návrh zákona reaguje aj na niektoré ďalšie problémy napr. zavedením zákonnej fikcie neuplynutia výpovedných lehôt v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcom sa na území, na ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia skôr ako bude mimoriadna situácia odvolaná a povinnosť zdravotníckych pracovníkov naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ uvádza sa v správe.

Mimoriadnu situáciu pre nedostupnosť zdravotnej starostlivosti by bolo možné vyhlásiť na 60 dní a vláda by ju následne mohla predlžiť o ďalších 60 dní, ale iba jedenkrát. Ak by lekár počas mimoriadnej situácie odmietol nastúpiť do práce, bude mu hroziť odňatie slobody na jeden rok, v prípade úmrtia alebo poškodenia zdravia pacienta až na päť rokov.

Zavedenie nového typu mimoriadnej situácie podľa ministerstva zdravotníctva prispeje k účinnejšej reakcii štátu v porovnaní s existujúcim inštitútom núdzového stavu. Dosah mimoriadnej situácie tiež by po novom bolo možné územne limitovať určením dotknutého územia alebo konkrétnej nemocnice.

Rokovania s lekármi sa dostali do slepej uličky

Premiér Robert Fico (Smer) v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy uviedol, že pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením (LOZ) je „dnes na stole už len téma platov a ničoho iného“. Myslí si, že lekári už prekročili určitú červenú líniu. „Teraz prichádza na rad vláda a zajtra niečo prijme,“ vyhlásil v sobotu predseda vlády.

Dodal, že s platmi lekárov je to stále „tá istá rozprávka“. „Na konci roka dajú výpovede a si myslia, že nás dovydierajú. Viete, o čom sa bavíme? Bavíme sa pri plate 3000 – 4000 v čistom o zvýšení o 60 eur,“ doplnil Fico.

Rokovania s lekárskymi odborármi doposiaľ viedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (nominant Hlas). Šéf rezortu ešte v piatok oznámil, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu. Návrh chce najprv predstaviť kolegom na rokovaní vlády.

Zdôraznil, že aj keby bolo avizované riešenie situácie schválené, nechce, aby bolo použité. Jeho prioritou je sa s LOZ dohodnúť. Odborári rovnako deklarujú ochotu dospieť k dohode do konca roka. Odmietajú, že im ide len o platy lekárov. Rovnako odmietajú tvrdenia ministra o tom, že 90 percent bodov memoranda je splnených alebo v plnení.

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.