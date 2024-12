Vláda pre situáciu s lekármi chystá novú definíciu mimoriadnej udalosti. Pracovať by museli aj napriek podaným výpovediam

Šaško a Visolajský o výsledkoch rokovaní o výpovediach lekárov Video Zdroj: TV Pravda

„Predložený návrh zákona reaguje na situácie, keď môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia ľudí, teda k ohrozeniu jedného zo základných ľudských práv uvedeného v čl. 40 Ústavy SR, ktorý ustanovuje právo každého na ochranu zdravia a právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia a za podmienok, ktoré ustanoví zákon,“ píše sa v predkladanej správe k návrhu. Cieľmi novely sú „zabezpečenie ochrany života a zdravia obyvateľov, ochrany zdravotníckeho systému a predchádzanie zásahom do iných práv a slobôd osôb“.

Foto: Ivan Majerský šaško, Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) počas mimoriadneho zasadnutia vlády pre výpovede lekárov.

V praxi to znamená, že do legislatívy má pribudnúť nový dôvod na vyhlásenie mimoriadnej situácie, a tým bude kritická nedostupnosť zdravotníckej starostlivosti pre občanov. „Kritickou nedostupnosťou ústavnej starostlivosti sa rozumie taká situácia, kedy poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti nie sú schopní zabezpečiť dostupnosť adekvátnej zdravotnej starostlivosti, pričom táto situácia vznikne nezávisle od ich vôle,“ vysvetľujú autori návrhu.

K takejto situácii by mohlo dôjsť, ak by od 1. januára začali platiť výpovede lekárov a väčšina z nich by nenastúpila do práce. Po schválení návrhu zákona vláda nadobudne možnosť vyhlásiť mimoriadnu situáciu s cieľom predísť takejto kritickej nedostupnosti zdravotníkov.

„V tejto súvislosti sa v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve… ustanovuje povinnosť zdravotníckych pracovníkov poskytovať počas tejto mimoriadnej udalosti zdravotnú starostlivosť,“ píše sa v materiáli.

Čítajte viac Šaško: Lekári na výpovede nemajú dôvod. Minister predkladá neprejdené návrhy, požiadavky nie sú splnené, reaguje LOZ

„Návrh zákona reaguje aj na niektoré ďalšie problémy napr. zavedením zákonnej fikcie neuplynutia výpovedných lehôt v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcom sa na území, na ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia skôr ako bude mimoriadna situácia odvolaná a povinnosť zdravotníckych pracovníkov naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ uvádza sa v správe.

Mimoriadnu situáciu pre nedostupnosť zdravotnej starostlivosti by bolo možné vyhlásiť na 60 dní a vláda by ju následne mohla predlžiť o ďalších 60 dní, ale iba jedenkrát. Ak by lekár počas mimoriadnej situácie odmietol nastúpiť do práce, bude mu hroziť odňatie slobody na jeden rok, v prípade úmrtia alebo poškodenia zdravia pacienta až na päť rokov.

Zavedenie nového typu mimoriadnej situácie podľa ministerstva zdravotníctva prispeje k účinnejšej reakcii štátu v porovnaní s existujúcim inštitútom núdzového stavu. Dosah mimoriadnej situácie tiež by po novom bolo možné územne limitovať určením dotknutého územia alebo konkrétnej nemocnice.

Rokovania s lekármi sa dostali do slepej uličky

Premiér Robert Fico (Smer) v sobotu v relácii STVR Sobotné dialógy uviedol, že pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením (LOZ) je „dnes na stole už len téma platov a ničoho iného“. Myslí si, že lekári už prekročili určitú červenú líniu. „Teraz prichádza na rad vláda a zajtra niečo prijme,“ vyhlásil v sobotu predseda vlády.

Dodal, že s platmi lekárov je to stále „tá istá rozprávka“. „Na konci roka dajú výpovede a si myslia, že nás dovydierajú. Viete, o čom sa bavíme? Bavíme sa pri plate 3000 – 4000 v čistom o zvýšení o 60 eur,“ doplnil Fico.

Čítajte viac Fico: Lekári už prekročili určitú červenú líniu, vláda v nedeľu prijme opatrenia k výpovediam

Rokovania s lekárskymi odborármi doposiaľ viedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas). Šéf rezortu ešte v piatok oznámil, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu. Návrh chce najprv predstaviť kolegom na rokovaní vlády.

Zdôraznil, že aj keby bolo avizované riešenie situácie schválené, nechce, aby bolo použité. Jeho prioritou je sa s LOZ dohodnúť. Odborári rovnako deklarujú ochotu dospieť k dohode do konca roka. Odmietajú, že im ide len o platy lekárov. Rovnako odmietajú tvrdenia ministra o tom, že 90 percent bodov memoranda je splnených alebo v plnení.

Čítajte viac Šaško: K dnešku je väčšina požiadaviek memoranda s lekármi splnená alebo v plnení

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.