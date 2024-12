Antivaxeri ako ochrancovia ľudských práv? Úrad vlády má problém s koncepciou boja proti extrémizmu, navrhuje radikálne zmeny

Úrad vlády SR vzniesol viacero pripomienok k návrhu Koncepcie prevencie a boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2028 z dielne ministerstva vnútra. Ako vyplýva zo zverejnenej dokumentácie, z materiálu napríklad navrhuje vypustiť pojem „brániacej sa demokracie“. Ten je totiž podľa úradu vlády „často používaný na obhajovanie aj pochybných opatrení ako boj proti dezinformáciám či cenzurovanie názorových oponentov, a to až do takej miery, že ho možno označiť za značne spolitizovaný“.