Staronovým šéfom Špecializovaného trestného súdu bude Michal Truban. Chce prísť s novým poriadkom

Na svojom vypočutí v rámci výberového konania na post predsedu súdu v auguste Truban povedal, že chce v prípade opätovného vymenovania do funkcie zaviesť opatrenia voči sudcom, ktorí si neplnia svoje povinnosti. Doplnil, že doteraz bola táto problematika vedením súdu ignorovaná. „Stav vybavovania agendy je z môjho pohľadu neuspokojivý,“ skonštatoval Truban. Sudcovia, ktorí si neplnia povinnosti, by podľa neho napríklad nemali byť zaraďovaní do služieb v rámci prípravného konania, v rámci ktorých sa napríklad rozhoduje o väzbe. Truban doplnil, že by chcel zaviesť lehoty pre sudcov na vybavovanie agendy.

Sudca Michal Truban na disciplinárnom pojednávaní Video Archívne video.

Na otázku o údajných manipulovaniach trestných konaní Truban skonštatoval, že sám má určité informácie, ktoré „by mohli viesť k existencii dôvodného podozrenia, že to tak bolo“. Spomenul napríklad podozrenia, že si policajti v minulosti vyberali „spriaznených sudcov“ napríklad pri úkonoch prípravného konania. Pokiaľ by sa to potvrdilo, je to podľa Trubana dôvod minimálne na disciplinárne