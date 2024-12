Hrabko: Existujú signály, že sa koalícia blíži k dohode na voľbe predsedu parlamentu

Existujú politické signály, podľa ktorých sa koalícia blíži k dohode na obsadení postu predsedu Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Líder Hlasu Šutaj Eštok: Nad požiadavkou SNS sa len pousmejem, šéfa NR SR zvolíme do konca roka Video

Voľba predsedu parlamentu by podľa neho mohla byť súčasťou balíka riešení, ktoré môže predseda vlády Robert Fico (Smer) použiť na zabezpečenie koaličnej väčšiny v NR SR. „Pokiaľ sa dotknuté strany nedohodnú inak. Ak to nevyriešia ony, bude to nútený riešiť Robert Fico,“ konštatoval Hrabko.

Čítajte viac Danko pre „zle výsledky“ posiela Šutaja Eštoka do parlamentu. Hlas reagoval uštipačne

Za signál o blížiacej sa dohode na voľbe predsedu parlamentu považuje napríklad súhlas zastupujúceho predsedu NR SR Petra Žigu (Hlas) so zahraničnou cestou podpredsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) do Ruskej federácie. „Inak nevidím dôvod, prečo by to mal Peter Žiga Andrejovi Dankovi podpísať,“ uviedol Hrabko.

Ako poslanci Hlasu zablokovali hlasovanie o športových zákonoch z dielne SNS Video

Na margo diskusie medzi SNS a Hlasom o tom, kto by mal byť kandidátom tejto strany na pozíciu predsedu parlamentu, Hrabko povedal, že podľa koaličnej zmluvy je právom Hlasu vybrať kandidáta. „V koaličnej zmluve existuje spoločný záväzok, že ostatní koaliční partneri tohto kandidáta podporia bez akejkoľvek lustrácie,“ pripomenul. Dodal, že vládnej koalícii vo všeobecnosti neprospieva, ak si jej predstavitelia posielajú stanoviská k personálnym otázkam cez médiá.

Čítajte viac Ako chce koalícia vládnuť? Fico problém nevidí, Huliakovi jeho sľub stačiť nemusí. Na test štátnym rozpočtom čaká aj Pellegrini

Na druhej strane, politický význam hlasovania všetkých 79 poslancov vládnej koalície za zákon o štátnom rozpočte, by Hrabko nepreceňoval. „Bolo zrejmé, že aj skupinka poslancov okolo Rudolfa Huliaka bude hlasovať za štátny rozpočet. Nezískali by nič, ak by ‚trucovali‘, vládna koalícia mala väčšinu aj bez nich,“ konštatoval.

Migaľ: Som už unavený z Andreja Danka a jeho sebestrednej politiky a vyhrážok Video

Hrabko uznáva, že by bolo politicky racionálne, keby pnutia medzi poslancami zvolenými na kandidátnej listine SNS dokázali títo poslanci vyriešiť medzi sebou, ale neočakáva to. „Tu už hrajú úlohu osobné animozity. Vyjadrenia sa už dostali príliš ďaleko tak zo strany Andreja Danka ako predsedu poslaneckého klubu, ako aj zo strany Rudolfa Huliaka a skupinky ďalších dvoch poslancov,“ konštatoval Hrabko.

Čítajte viac Predčasné voľby? Takáto obava je vo Ficovej vláde novinkou. Odborníci: Každý hlas má cenu zlata

A ak sa títo poslanci nedohodnú medzi sebou, bude podľa neho nútený do riešenia problému vstúpiť premiér. „Pretože tu už ide o jeho vládu. Ak to bude riešiť premiér, samozrejme, že to bude niekoho bolieť. Uvidíme, koho,“ uzavrel Hrabko.