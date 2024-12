Andrassy v Ide o pravdu: Veľa rozhodnutí počas kovidu utajili, pri parku pre Volvo môžu padnúť trestné oznámenia a v zbraniach pre Kyjev sú rozdiely v účtoch

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Ľubomíra Andrassyho v relácii Ide o pravdu Video

MOM-ky, ktoré zabezpečovali počas kovidu testovanie obyvateľov Slovenska, dostali podľa Andrassyho testy od štátu bezplatne, pričom mnohí ľudia museli za testovanie či už antigénovým alebo PCR testom platiť. Ministerstvo zdravotníctva podľa neho nie je schopné dokladovať, čo sa stalo s prostriedkami vo výške okolo 350 miliónov eur, ktoré do testovania investoval štát. OČTK bude preverovať, či skartovaním informácií nebol porušený zákon.

Ukazuje sa, že celý systém bol chaotický a vedeli sa na ňom priživiť tí, ktorým nešlo o verejný záujem, povedal Andrassy. Kovidové obdobie má podľa šéfa NKÚ presah aj za hranice. Podotkol, že nikto nevie vysvetliť, prečo sa obstarávalo desaťnásobne viac vakcín ako Európa potrebovala.

NKÚ kontroloval aj darovanie vojenskej techniky na Ukrajinu. Našiel rozdiely pri zúčtovaní darovanej techniky a munície medzi tým, čo vykazoval generálny štáb a tým, čo vykazovalo ministerstvo obrany. Problém je tiež s tým, či mala vláda s obmedzenými právomocami kompetencie darovať zbrane Ukrajine. To však musí zodpovedať ústavný súd, na to nemá kontrolný úrad dosah. Situácia s kontrolou je tu komplikovanejšia, pretože NKÚ musí pracovať v prostredí utajenia. Mnohé doklady k darovanej munícii chýbajú, ale Andrassy podotýka, že tí, čo rozhodovali si mali uvedomiť, že raz ich kroky môžu byť podrobené skúmaniu.

Kontrolóri sa pozreli tiež na prípravu priemyselných parkov. Už v roku 2021 sme identifikovali vážne riziká, štátu chýbala stratégia, pred dvoma rokmi sa nám to opäť potvrdilo – na ministerstve hospodárstva nebol odbor, ktorý by to kontroloval, dozorná rada zlyhala, uviedol Andrassy.

V prípade parku vo Valalikoch na východe, kde stavia automobilku Volvo, došlo k utajeniu hydrologických posudkov. Ten, kto to pripravoval, podľa nášho názoru zneužil svoje právomoci, uviedol Andrassy. Stretol som sa s prezidentom Policajného zboru a oslobodil od mlčanlivosti mojich kolegov kontrolórov. Budú súčinní s vyšetrovateľmi, povedal. Štátna firma MH invest, ktorá sa prípravou parkov mala zaoberať, podľa neho nemala dostatok vlastných ľudí, objednávala si ich z externého prostredia. Niektoré zlyhania štátnych manažérov nemusia skončiť trestným oznámením, ale pracovno-právnymi postihmi. Ocenil, že sa to teraz mení a štát vytvára novú štruktúru MH investu.

