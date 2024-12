Fico: Lekári už prekročili určitú červenú líniu, vláda v nedeľu prijme opatrenia k výpovediam

Pri rokovaniach s Lekárskym odborovým združením (LOZ) je podľa Fica „dnes na stole už len téma platov a ničoho iného“. Myslí si, že lekári už prekročili určitú červenú líniu. „Teraz prichádza na rad vláda a zajtra niečo prijme,“ vyhlásil premiér v relácii STVR Sobotné dialógy.

Dodal, že s platmi lekárov je to stále „tá istá rozprávka“. „Na konci roka dajú výpovede a si myslia, že nás dovydierajú. Viete, o čom sa bavíme? Bavíme sa pri plate 3000 – 4000 v čistom o zvýšení o 60 eur,“ vyhlásil Fico. Dodal, že lekári chceli, aby bola diskusia o tom, že sa bude lepšie hospodáriť v nemocniciach. „V poriadku, robíme na tom,“ reagoval. Dnes je však podľa neho na stole téma platov. „Ja nechcem teraz povedať, že lekári majú extrémne vysoké platy, ale sú rádovo vyššie, ako je priemer v národnom hospodárstve. Nemôže sa vybrať nejaká kategória ľudí a tá povie, že ja chcem mať taký istý plat ako nemecký lekár. Potom aj robotník by mal mať taký istý plat ako v Nemecku, alebo v inej vyspelej krajine,“ podotkol premiér.

Na margo požiadavky zamestnancov školstva na zvýšenie platov Fico povedal, že súhlasí s vyjadrením ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas), že platy učiteľov sa budú zvyšovať v priebehu roka 2025. Od začiatku roka to však nebude. „To sme potom načo konsolidovali? Aby sme potom od januára všetkým pozvyšovali platy?,“ hovorí Fico. Minister školstva podľa neho predstaví celý rad opatrení v oblasti školstva, ktoré prinesú úspory a na základe toho príde s návrhmi v oblasti platov. Dodal, že on osobne je za to, aby učitelia mali vyšší plat, ako je priemerný zárobok v národnom hospodárstve.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) v piatok (6. 12.) oznámil, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu. Návrh chce najprv predstaviť kolegom na rokovaní vlády. Zdôraznil, že aj keby bolo avizované riešenie situácie schválené, nechce, aby bolo použité. Jeho prioritou je sa s LOZ dohodnúť. Odborári rovnako deklarujú ochotu dospieť k dohode do konca roka. Odmietajú, že im ide len o platy lekárov. Rovnako odmietajú tvrdenia ministra o tom, že 90 percent bodov memoranda je splnených alebo v plnení.

Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.

Európska komisia nás zaraďuje medzi krajiny, ktoré majú najlepšie pripravený štátny rozpočet, dôveryhodnú konsolidáciu, a to sa prejavuje aj pri hodnoteniach medzinárodných ratingových agentúr, povedal predseda vlády. Rozpočet je podľa neho mixom konsolidačných opatrení, ktoré musela jeho vláda urobiť pre stav verejných financií. Za ten viní bývalé vlády Matoviča, Hegera a Ódora. „Ja veľmi oceňujem postoj koaličných voličov. Ktorí pochopili, že konsolidácia je domáca úloha, bez ktorej Slovensko môže ísť do bankrotu,“ povedal Fico.

Podotkol, že zaviedli síce transakčnú daň aj opatrenia proti podnikateľom, ktoré budú cítiť, no na druhej strane, hospodársky rast Slovenskej republiky je vyšší, ako je priemer v Európskej únii aj v eurozóne. „My ho budeme ťahať aj tým, že budeme lákať ďalších investorov. Verím, že od marca sa začne výstavba baterkárne v Šuranoch. Potrebujeme na Slovensku asi 150-tisíc pracovníkov zo zahraničia a verím, že legálna migrácia sa stane témou, lebo inak nebudú mať investori zo zahraničia, ktorí chcú investovať na Slovensku, pracovnú silu,“ uviedol premiér.

Zdôraznil, že pri elektrine nebudú slovenské domácnosti platiť ani o euro viac. „Platí to, čo sme povedali. Urobili sme si v štátnom rozpočte rezervu 238 miliónov eur práve na tieto účely a urobíme všetko preto, aby domácnosti neplatili za plyn a teplo ani o euro viac. Určite dostane pomoc každý, kto ju potrebuje,“ dodal Fico.