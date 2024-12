Západ pripravuje pre Kyjev „pekný Mníchov". Rusko vojensky vyhráva a udrží si všetky územia, myslí si Fico

Udržia sa Ukrajinci v Kurskej oblasti? Odrážajú mohutné ruské útoky Video Ukrjainskí bojovníci z 36. brigády námornej pechoty odrazili ďalší mohutný ruský útok v Kurskej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Čo sa týka rusko-ukrajinského vojenského konfliktu, premiér je presvedčený, že nemá vojenské riešenie. „Celý problém je, že Rusko vojensky vyhráva a Ukrajina nikdy vojensky nevyhrá túto vojnu,“ povedal Fico s dodatkom, že verbovanie 18-ročných ukrajinských mladíkov nie je žiadnym riešením. Jeho prognóza na rok 2025 je, že pre Ukrajinu sa chystá „jeden pekný Mníchov“. Rusko si podľa neho udrží si územia, ktoré momentálne kontroluje – Luhansk, Doneck aj Krym – a budú sa hľadať nejaké záruky pre Ukrajinu. „Ale pre Ukrajinu to bude mimoriadne bolestivé,“ myslí si premiér.

Premiér opäť obhajoval svoj zámer ísť do Moskvy v máji 2025 na 80. výročie konca druhej svetovej vojny. Ako povedal, pokladá to za prejav úcty a rešpektu k tomu, čo sa udialo pred 80 rokmi. „Odkiaľ došla sloboda na Slovensku? Veď prišla preukázateľne z východu a všetky národy, ktoré tvorili Červenú armádu, neskutočne trpeli,“ vyhlásil. Na otázku moderátora, aký tým vysiela signál smerom do zahraničia, odpovedal: „Posielam signál, že si uvedomujem, kto zohral rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Bez bývalého Sovietskeho zväzu by nikdy nebol Hitler porazený“.

Premiér zároveň predpokladá veľkú nestabilitu v Európe. „Ideme do hrozných časov,“ povedal Fico s tým, že rok 2025 bude mimoriadne náročný. Deklaruje, že bude tvrdo obhajovať národné záujmy Slovenska, aj keby mal blokovať niektoré rozhodnutia v EÚ.