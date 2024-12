Vládny návrh na situáciu v zdravotníctve je elegantné riešenie, myslí si Taraba. Podľa Grendela je to cynické a silové

Šaško: Zdravie občanov musí byť nadradené právam lekárov na pracovné spory Video

„Riešenie, s ktorým sme prišli, je veľmi elegantné,“ skonštatoval Taraba. Podané výpovede lekárov podľa vicepremiéra akceptujú a je potrebné umožniť tým lekárom, ktorí nechcú pracovať a liečiť pacienta, čo najskôr opustiť zdravotný systém. Považuje to za najelegantnejšie riešenie. Majú totiž pocit, že výpovede myslia mnohí ako nátlak. Zdravotníctvo by malo podľa neho stáť na tých, ktorí chcú stáť pri pacientoch. Úlohu podľa vicepremiéra nie je nechať sa „dovydierať“ jednu skupinou, ktorá má mať historicky najvyššie zvýšenie platov. Ubezpečil, že zdravotníctvo je témou. Ocenil zároveň lekárov pracujúcich v štátnych zariadeniach. Zasadiť sa chce tiež o to, aby Rázsochy stáli tam, kde by mali stáť.

Čítajte viac Vláda schválila bič na lekárov, môže im prikázať pracovať. Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti bude mimoriadnou situáciou

Grendel považuje návrh vlády o mimoriadnej situácii v súvislosti s výpoveďami lekárov za cynický, nespravodlivý a silový. Argumentuje tým, že namiesto rokovaní sa de facto zavádza teror, pripomína tiež, že kým zdravotníkom sa majú zmraziť platy, premiér a ministri si ich zvyšujú. Pripomenul tiež, že to boli práve lekári, ktorí premiérovi zachránili po atentáte život. Zúžiť debatu na túto tému len na platy nepovažuje za fér. „Výpovede sú nátlakom na štát, aby mali vyjednávaciu pozíciu,“ povedal Grendel s tým, že bolo dosť času na rokovanie a hľadanie kompromisu a stiahnutie výpovedí do konca roka, to by však premiér nemohol letieť do Brazílie.

Čítajte viac Fico: Lekári už prekročili určitú červenú líniu, vláda v nedeľu prijme opatrenia k výpovediam

Diskutujúci sa nevyhli ani téme štátneho rozpočtu na rok 2025. Taraba schválený rozpočet schvaľuje, keďže okrem iného ponúka predpoklad na rast ekonomiky. Podľa Grendela návrh definitívne potvrdzuje, že bežní ľudia sa nebudú mať lepšie. Pripomenul pritom kampaň na lacnejšie potraviny a energie.

Fico po schválení rozpočtu: Médiá, prestaňte klamať Video

Taraba považuje dobu zrelú na zvolenie predsedu parlamentu, nemyslí si však, že sa tak stane do konca roka. Grendel poznamenal, že sa v parlamente opäť pokúsia otvoriť schôdzu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas).