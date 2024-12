Opozícia kritizuje vládne riešenie výpovedí lekárov: Kriminalizácia, rukojemnícky zákon, represie, ktoré vyženú lekárov

Šaško: Zdravie občanov musí byť nadradené právam lekárov na pracovné spory Video

„Teraz sa vyhráža trestami tým, ktorí v často nedôstojných podmienkach a s obrovským nasadením zachraňujú zdravie nás všetkých. Takýto prístup jednoznačne odmietame,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka, narážajúc na ďalšie legislatívne úpravy, ktoré zavádzajú aj sankcie.

Čítajte viac Vláda schválila bič na lekárov, môže im prikázať pracovať. Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti bude mimoriadnou situáciou

Opozičná strana kritizuje i fakt, že priamo s lekármi nediskutuje predseda vlády SR Robert Fico (Smer), spochybňuje aj úprimnosť snahy vlády dohodnúť sa s lekárskymi odborármi. "Ak by to vláda s rokovaniami myslela vážne, k takémuto zastrašovaniu by nepristúpila. Majú ešte niekoľko týždňov na to, aby našli dohodu, povedal poslanec Oskar Dvořák (PS). Mieni, že krok vlády posilní chuť zdravotníkov odísť do zahraničia.

SaS: Vláda sa vyhráža lekárom, takýto rukojemnícky zákon nepodporíme

Legislatívne zmeny, ktorých návrh schválila v nedeľu vláda, predstavujú rukojemnícky zákon. Vyhlásila to strana Sloboda a solidarita (SaS) v súvislosti s návrhom na doplnenie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti a z toho vyplývajúce povinnosti zdravotníkov.

Pre SaS je krok vlády dôkazom, že exekutíva nezvládla situáciu s lekármi. „Pocítia to všetci. Mimoriadna situácia ešte viac prehĺbi krízu v zdravotníctve a spôsobí oveľa väčšiu frustráciu medzi lekármi,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Liberáli zároveň deklarujú, že za takýto zákon nezahlasujú. Upozorňujú aj na to, že minister zdravotníctvo Kamil Šaško (Hlas-SD) mal ešte čas s lekármi rokovať. „Namiesto toho siahol po represii a zastrašovaní lekárov. Toto je absolútne neakceptovateľné,“ uviedol poslanec SaS Tomáš Szalay.

KDH ostro kritizuje vládu za kriminalizáciu lekárov

Ostrý nesúhlas s nedeľňajším krokom vlády týkajúci sa zdravotníkov vyjadrilo opozičné Kresťanskodemo­kratické hnutie (KDH). Hovorí, že reštrikciami a hrozbou sankcií prekročil kabinet červené čiary.

Čítajte viac Fico: Lekári už prekročili určitú červenú líniu, vláda v nedeľu prijme opatrenia k výpovediam

„Považujeme to za zneužitie moci, nekompetentnosť vlády a jej nominantov prichádzať s koncepčnými zmenami v zdravotníctve a neschopnosť viesť konštruktívny dialóg s lekármi. Týmto vláda posúva aj v tejto sfére Slovensko k diktátorským režimom,“ vyhlásil predseda KDH Milan Majerský.

Poslanec KDH Peter Stachura si myslí, že vláda v nedeľu zvýšila napätie v zdravotníctve a vyženie ďalšie stovky lekárov a zdravotných sestier do cudziny. Poslanecký kolega František Majerský označil návrh vlády za ďalší klinec do rakvy slovenského zdravotníctva.