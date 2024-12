Mladí podnikatelia sa inovácií neboja. Víťazka súťaže lieči civilizačné choroby

O tom, že Slovensko potrebuje inovácie, sa hovorí už roky, ale ako na to? Príkladom môže byť mladá generácia, ktorej nechýbajú nápady ani odvaha. Potvrdila to súťaž Mladý inovatívny podnikateľ 2024, ktorú pripravila organizácia Junior Chamber International (JCI) - Slovakia spolu so Združením podnikateľov Slovenska. Na jej vyhodnotení v pondelok ocenili piatich finalistov a vyhlásili aj absolútneho víťaza. Mediálnym partnerom projektu je denník Pravda.