Pellegrini poďakoval pápežskému ústavu v Ríme za pomoc Slovákom

Pellegrini priniesol pápežovi špeciálny dar Video

„Budem sa osobne prihovárať u predsedu vlády, aby vláda našla spôsob, aby použila peniaze zo svojej rezervy v budúcom roku, kedy je rok významný, pretože je to Jubilejný rok a do Talianska budú prúdiť tisícky slovenských pútnikov. Aby sme možno využili aj na to jubileum a takéto gesto zo strany vlády SR, že má záujem starať sa aj o takéto inštitúcie,“ povedal prezident.

Hlava štátu návštevou Pápežského slovenského ústavu a kolégia svätého Cyrila a Metoda ukončila svoju návštevu v Ríme. Poobede sa vracia na Slovensko.