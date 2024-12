Koaličná kríza naberá na obrátkach. Ďalšia blokáda, odklad zákonov a chýbajúce dohody. Hrozí rozkol aj v Hlase?

V parlamente zväčša bývali dni, keď sa takmer nič nedialo a dni, keď sa to na chodbách hemžilo poslancami aj novinármi. S krehkou vládnou väčšinou je však počas poslednej tohoročnej schôdze každý deň nevyspytateľný. Po sérii hlasovaní nasledovalo ďalšie prekvapenie pre koalíciu, aj keď to tento raz jej predstavitelia nečakali. Trojica nespokojných poslancov nehlasovala za koaličné uznesenie týkajúce sa povinnej účasti premiéra Roberta Fica (Smer) na európskom výbore, pre nedohodu v koalícii sa odložili viaceré zákony vrátane personálnych volieb či odvolávania nezaradeného poslanca Rudolfa Huliaka.

Koalíciu však vyrušil postup nespokojných poslancov z Hlasu – Samuela Migaľa, Radomíra Šalitroša, a tento raz aj Jána Ferenčáka. Trojica zablokovala hlasovanie o ďalšom vládnom návrhu zákona, Roman Malatinec (Hlas) prítomný nebol. Národná rada nebola uznášaniaschopná a nemohla pokračovať v hlasovaní. Rozčarovaní z „hniezda odporu“, ako nazval poslancov Roman Michelko z klubu SNS, sú nielen v Smere a SNS, ale aj v samotnom Hlase. Migaľ prvýkrát hovoril o tom, že v Hlase je napätie a emócie musia ochladnúť. Preč z koalície sa však nechystá, aj keď sa niekoľko dní on a jeho kolegovia nezúčastnili na zasadnutí klubu ich strany.

Do poslednej chvíle nebolo jasné ani to, ako nakoniec dopadne hlasovanie o športových zákonoch z dielne SNS, či sa vôbec bude konať, alebo sa presunie. Pre lídra klubu SNS Andreja Danka je to záhadné a nepovedal, či je dohoda. Migaľ s ministrom cestovného ruchu a športu Dušanom Keketim (nom. SNS) rokoval, no ako sa dohodli, známe nebolo. Poslanci sa k hlasovaniu o týchto zákonoch v utorok nedostali a rokujú o mimoriadnom sta­ve.

V koalícii nie je dohoda

Doobedňajšie hlasovanie prebiehalo pomerne hladko, no bolo badať, že koalícia nechcela riskovať, keďže neexistuje zhoda. Viacero zákonov odložili rovno na februárovú schôdzu. Išlo o personálne voľby, napríklad voľbu členov Rady STVR, Rady pre mediálne služby, člena Správnej rady Ústavu pamäti národa či člena Súdnej rady. Na schôdzu, ktorá sa začne 4. februára, však poslanci presunuli aj návrh zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS.

Nehlasovalo sa ani o opozičnom návrhu na odvolanie Rudolfa Huliaka z postu šéfa výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý podali poslanci z Progresívneho Slovenska (PS) po slovných útokoch poslanca na Luciu Plavákovú. „Nie je vôľa ho odvolať v celej koalícii. Nebudeme ďalej špičkovať nejaké napätie. On ešte definitívne neodišiel do opozície, chceme mu dať šancu, aby sa integroval do koalície,“ povedal poslanec za SNS Michelko.

Zastupujúci predseda parlamente Peter Žiga (Hlas) uviedol, že nie je dohoda na tom, aby ho odvolávali. „Takže nevidíme dôvod, prečo by sme do toho mali ísť,“ uviedol. Na otázku, že ho mohli v koalícii podržať a nemuseli opozičný návrh presúvať, reagoval pomerne podráždene. „Ale vy nám nehovorte, čo máme robiť. My vieme, čo máme robiť,“ povedal. Podľa Michelka je tajná voľba vždy neistá. Danko podľa jeho slov na klube jasne povedal, že sa nebude mstiť a nechce eskalovať napätie. „Nikto z klubu SNS nebude hlasovať za jeho odvolanie,“ dodal.

Rokovania medzi huliakovcami a premiérom Ficom o ich budúcej pozícii v koalícii stále nie sú ukončené. Huliakovci za väčšinu koaličných a vládnych návrhov nehlasujú. Štvrté kolo rokovaní bude pokračovať po návrate Fica z Brazílie. „Veríme, že veci dospejú k zdarnej dohode. Memorandum a ministerstvo sú dve požiadavky v súlade s tým, aká bola dohoda pred rokom s pánom Dankom,“ povedal Pavel Ľupták, že o nové ministerstvo pôjde „asi len ťažko“.

Primárne ide huliakovcom o envirorezort, ale dohoda je možná aj na rezorte cestovného ruchu a športu, čo však Danko odmieta. Požiadavka Fica bola podľa Ľuptáka nejakou formou huliakovcov „zmluvne zaviazať k spolupráci s vládnou koalíciou“. „Nemusí to byť nutne členstvo v klube,“ povedal. Žiga ešte na margo ostatných zákonov, najmä o účasti premiéra na eurovýbore a športových zákonoch, viackrát zopakoval, že neočakáva žiadne problémy.

Vláda znova nemala väčšinu

Opak však bol pravdou a poslanci Hlasu koalíciu prekvapili. Nová legislatíva týkajúca sa testu proporcionality, ktorá má meniť aj zákon o rokovacom poriadku a podľa pozmeňujúceho návrhu poslanca Smeru Richarda Glücka zaviesť možnosť zastupovania premiéra iným členom vlády na zasadnutí výboru pre európske záležitosti v prípade, však neprešiel a parlament následne nebol uznášaniaschopný doobeda ani podvečer a ostal znova zablokovaný.

S touto úpravou nesúhlasil primárne šéf výboru Ján Ferenčák z Hlasu. Pri hlasovaní sa spolu s ďalšími dvoma poslancami Hlasu neprezentoval. „Ja som principiálny a toto je o hodnotách a moje hodnoty sú jasne definované,“ hovoril po hlasovaní a už vtedy avizoval, že ak na tomto návrhu koalícia trvať bude, nepodporí ho. Glückov návrh označil za prílepok, ktorý s pôvodnou novelou nesúvisí.

„Takéto obmedzenie by znamenalo zníženie významu samotného výboru a potom už by sme sa zamýšľali, na čo vôbec bol tento výbor kreovaný, ak mu patrila takáto prenesená kompetencia. Od začiatku som tvrdil, že nesúhlasím,“ povedal poslanec. „Napriek tomu sa pán poslanec rozhodol, že na svojom pozmeňujúcom návrhu bude trvať. Zaradil ho do spoločnej správy, tá bola prijatá a tým pádom som nehlasoval,“ dodal s tým, že aj ostatným kolegom v Hlase odporúčal nehlasovať za návrh. „Mali by sme uvažovať aj dopredu a nielen, že premiérom je teraz Fico, za ktorým ja stojím, ale v budúcnosti môžu prísť aj iní premiéri,“ hovoril Migaľ s tým, že je to pragmatické rozhodnutie.

Nebol to však jediný problém, ktorý nastal. Koalícia na oplátku nepodporila pozmeňujúci návrh Migaľa, ktorým chcel rozšíriť uznesenie k politickému extrémizmu. Parlament má o ňom mimoriadne rokovať od zajtra a hlasovanie by malo byť vo štvrtok. Koalícia v ňom odsudzuje opozičný protest zo 17. novembra. Poslanec Hlasu navrhoval, aby uznesenie odsúdilo všetky nenávistné výroky politikov z koalície, ktoré zosmiešňujú ľudí na základe ich rasy, sexuálnej orientácie, náboženstva či politickej príslušnosti.

Uznesenie navrhuje podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, ktorý na výbore povedal, že dôvody na prijatie odsudzujúceho uznesenia prednesie počas mimoriadnej schôdze parlamentu. Podľa Gašpara prišiel Migaľ s návrhom hodinu pred výborom. „Nepovažujem to za systémové a nebol čas, aby sa k tomu vyjadrili aj ostatní poslanci Smeru, či súhlasia s pozmeňujúcim návrhom pána Migaľa. Myslím, že o tom nevedeli ani poslanci Hlasu,“ povedal s tým, že má detailne naštudované každé slovo, ktoré na proteste opozície padlo.

„S pozmeňovákom som prišiel, lebo sa na pôde NR SR udiali veci, ktoré nepatria ani do štvrtej cenovej skupiny, nie to ešte do NR SR,“ komentoval Migaľ. „Som presvedčený o tom, že verbálne násilie pochádza práve z tejto inštitúcie,“ uviedol s tým, že verbálne útoky chodia aj z koalície, čo vidia aj novinári v priamom prenose. Otázne je, či pozmeňujúci návrh poslanca Hlasu prejde a ak nie, ako sa zachová nespokojná trojica, resp. štvorica poslancov. „To si budeme musieť veľmi rozmyslieť. V tomto parlamente je, myslím si, všetko možné,“ uviedol na margo hlasovania o uznesení.

Dohoda stále nie je ani na športových zákonoch a do uzávierky sa o nich nehlasovalo nakoniec v utorok podvečer ani v parlamente. Poslanci riešili zdravotnícke zákony, ktorými bude možné kvôli výpovediam lekárov vyhlásiť mimoriadnu situáciu. „S pánom minitrom Keketim som rokoval a je to veľmi konštruktívna debata. Toto rozhodnutie však má aj politické pozadie a pokiaľ to neakceptuje pán Danko, z miesta sa asi nepohneme,“ dodal.

Líder SNS vidí za konaním trojice poslancov Hlasu, ktorí zablokovali parlament, koordináciu. „Ja už za tým šípim nejaký cieľ a nie je to dobré,“ povedal Danko, ktorý nevidí problém v tom, že by Fico nemusel chodiť na európsky výbor. „Ja som chcel, aby sme túto schôdzu skončili dôstojne,“ povedal. „Už je tu šesť poslancov, ktorí si pomáhajú, dopĺňajú sa a pre mňa je to záhadné,“ povedal líder SNS. Migaľ na margo Dankových slov o akomsi „vyššom cieli“ uviedol, že koná podľa svojho svedomia. „Chcem, aby z tohto parlamentu vychádzali rozumné návrhy bez záujmu iných skupín,“ reagoval.

Rozkol v Hlase?

Michelko sa takisto čudoval, že nejaké „zaujímavé móresy“ začínajú byť aj v Hlase. „Je tam nejaké hniezdo odporu. Ako som videl aj z reakcie podpredsedu parlamentu Žigu a ostatných, tak sú značne prekvapení. Nech teda vysvetlia, čo chcú dosiahnuť a či chcú urobiť nejakú frakciu, či sú na odchode do iného poslaneckého klubu, či dostali nejakú ponuku. Nech jasne povedia, či sú súčasťou koalície, alebo opozície,“ uviedol.

Foto: NR SR Radomír Šalitroš, Roman Malatinec, Samuel Migaľ. Trojica poslancov Hlasu, ktorá občas hlasuje inak ako koalície - zľava Radomír Šalitroš, Roman Malatinec a Samuel Migaľ.

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek hovorí o chýbajúcich dohodách, aj preto bol parlament znova zablokovaný. „Keby so to mal vyjadriť nejakým spôsobom inak, tak zažili sme v parlamente rôzne krízy a toto je podľa môjho názoru kríza myslenia. Musíme ju, samozrejme, prekonať. V januári príde k mnohým rokovaniam a som presvedčený, že vo februári pôjde parlament ďalej, lebo iná cesta nie je,“ hovoril v parlamente s tým, že čo sa zmení za dva mesiace, to uvidíme.

Rozčarovaní však nie sú len v Smere a SNS, ale aj v samotnom Hlase. Viacerí poslanci neboli spokojní s tým, že trojica poslancov znova nehlasovala. Ferenčák aj Migaľ si však stoja za svojím rozhodnutím a aj za tým, že v klube o ich postoji vedeli a kolegov informovali. „Na klube sme mali rozpravu k spoločnej správe a dokonca som ich vyzval, že ak to chcú podporiť, že to nie je správne a vravel som, že nebudem hlasovať. Ak si to niekto vysvetlil inak, tak v tom prípade možno rátali s tým, že to hlasovanie nejako prebehne,“ komentoval. „Sme s koalíciou,“ do­dal.

Podľa MIgaľových slov nemôže jeho konanie nikoho v Hlase ani v parlamente prekvapiť, keďže svoje názory a postoje prezentuje dlhodobo. Na margo nejednotnosti klubu Hlasu uviedol, že majú odlišné názory a pohľady na niektoré veci a niekoľko dní nebol ani na poslaneckom klube. Hlas situáciu nekomentoval a pred novinármi sa skrývali aj predstavitelia strany. Zatiaľ to však podľa Migaľa nič neznamená. „Nechávame asi trošku opadnúť emócie, aspoň z mojej strany. Ja nikam neodchádzam,“ povedal na margo možného vystúpenia poslancov z klubu.

Dokedy sa takto dá fungovať? „Dúfam, že prídu sviatky a bude čas na to, aby vychladli emócie na všetkých stranách a aby sme sa bavili racionálne,“ dodal na margo situácie v parlamente s tým, že za Ficom stojí a nie je v jeho záujme, aby boli v krátkom čase predčasné voľby. „Myslím si, že kroky, ktoré robíme spolu s kolegami, sú naozaj cestou zdravého rozumu a v tom chceme pokračovať,“ uviedol. Čo sa týka rozkolu v Hlase a možného odchodu nespokojných poslancov, to zatiaľ podľa Migaľa nehrozí. „Pokiaľ poznám parlamentnú matematiku, tak na poslanecký klub treba osem poslancov, takže si nemyslím, že by k nejakému rozkolu prišlo,“ dodal s tým, že v klube majú ostré debaty, no stále sú spolu s kolegami členmi strany aj klubu.

Opozícia kritizuje štýl, akým koalícia schôdzu vedie. Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michala Šipoša chcel, aby koalícia schôdzu ukončila, no jeho návrh neprešiel. „Začína to byť bežná vec, že vládna koalícia nemá 76 poslancov a Národná rada je zablokovaná. Opäť raz už po niekoľkýkrát na tejto schôdzi. Myslím si, že je to ďalší z dôkazov, prečo by si aj vládni lídri mali uvedomiť, že takto to ďalej nejde a že keď nemajú energiu a chuť, tak poďme sa rozprávať o predčasných voľbách. Takto sa nedá vládnuť,“ povedal líder PS Michal Šimečka. „To už je taký chaos, že som si to musel poznačiť na ruku. Hlas vydiera SNS, Smer vydiera Hlas, SNS vydiera Hlas, Hlas po dnešku vydiera Smer a Huliak vydiera každého. A potom sa niekto čuduje Ficovi, že slope,“ dodal Igor Matovič.