Prezident Slovenskej asociácie motoristického športu Koblišek o návšteve Šutaja Eštoka na F1: Je to prejav úcty k Slovensku, bol tam ako hosť

"Dovoľte mi reagovať na medializované informácie spojené s návštevou ministra vnútra SR pána Matúša Šutaja Eštoka na Veľkej cene Formuly 1 v Abu Zabí ako hosťa Prezidenta FIA pána Mohammeda Ben Sulayema. V jeho mene som mu odovzdal po mojej predchádzajúcej konzultácii a návrhu na toto stretnutie ako významného partnera slovenského motoristického športu.

So slovenským motoristickým športom sa prezident FIA zoznámil v októbri pri jeho oficiálnej návšteve. Už vtedy sa vyjadril, že sme kedykoľvek vítaní na všetkých vrcholných podujatiach FIA ako prejav úcty k postaveniu našej národnej federácie SAMS v štruktúrach FIA a za efektívne presadzovanie pravidiel FIA pri organizácii našich motoristických podujatí.

Prezident FIA ocenil aj našu podporu celosvetovej kampane FIA – United Against online Abuse Session – proti kyber-útokom na športovcov. Ocenil aj ukážku vývoja alternatívnych palív pre vozidlá využiteľných aj v motoristickom športe a v rámci jeho návštevy ho zaujala prezentácia vodíkového pohonu autobusu a trucku ako spoločný projekt STU a Mobility&Inno­vation. Som len rád, že naše postavenie vo FIA je nadštandartné. Potom prichádzajú aj takéto pozvania. Akceptujte to prosím tak, ako keď prezident FIFA pozve prostredníctvom nášho národného prezidenta predstaviteľa krajiny na významný zápas, alebo Prezident MOV pozve na otvárací ceremoniál predstaviteľov krajiny. Vďaka diplomacii našej zástupkyne v štruktúrach MOV takéto pozvanie mávame rovnako pravidelne. Aj ja osobne pracujem v štruktúrach FIA v riadení pretekov automobilov do vrchu takže sa s Prezidentom tejto obrovskej svetovej organizácie nevidím iba na Valnom zhromaždení raz za rok.

Pre poriadok teda ešte niekoľko faktov – vstup do zóny pretekárskych tímov, promotéra F1 a FIA do boxov a v obmedzenom počte aj na predštartový grid sa nedá kúpiť. Pravda je že sa dá kúpiť VIP Paddock Club vstupenka a aj avizovaná cena je asi správna. Sú to však dve oddelené zóny s dvomi turniketovými systémami. Do každého sa vstupuje s inou elektronickou visačkou.

Po prejavení záujmu som oslovil kanceláriu rezidenta FIA o takéto pozvanie a bolo s úctou opätované. Súčasťou pozvania nie sú hradené žiadne ďalšie cestovné a iné výlohy, čo som ani neriešil. Nemal som dôvod ani pátrať po tom, či bude pán minister na mieste v čase jeho voľna alebo iným spôsobom. Pozvanie sa naviac zabezpečovalo vo výraznom takmer dvojmesačnom predstihu a tak sa iné pracovné povinnosti predpokladať určite nedali.

Ak som dobre odhadol, FIA mala pozvaných okolo sto hostí, krátkych rozhovorov s delegáciami, viem, že mal prezident päť až sedem a zvyšok času pracoval s predstaviteľmi pretekárskych tímov, pracovníkmi oddelení FIA a miestnymi národnými predstaviteľmi.

Som rád, že sme mohli absolvovať takéto 15–20 minútové spoločenské stretnutie a okrem známych tém vyjadriť aj vôľu hľadať nové cesty detskej dopravnej výchovy s využitím známych tvári motoristického športu. Pokračovať v spoločných úsiliach pri vývoji alternatívnych palív a podpore FIA kampane pre ochranu športovcov. Na takéto stretnutie určite nepotrebuje žiadny predstaviteľ vlády jej splnomocnenie a to že ho hostiteľ pozve na štartový rošt sa nemôže považovať za dar.

V článkoch zaznelo aj meno JUDr. Tomáša Boreca. Už takmer rok je v štruktúrach FIA zvolený ako člen Medzinárodného odvolacieho súdu (Court of Apeal) a som hrdý, že máme v tejto uznávanej inštitúcii po prvý raz v histórii aj nášho zástupcu.

Obaja jeho synovia majú pretekárske kartingové licencie a ak pripočítame jeho medzinárodné aktivity, tak jeho zvolenie do tejto inštitúcie nás môže iba tešiť.

Na podujatie každý z nás môže kancelárii prezidenta FIA navrhnúť na pozvanie rovnako dve osoby – pokiaľ viem tak v Abu Zabí tam boli jeho synovia. A ešte k pozvaniam – ja osobne som túto možnosť v tomto roku využil trikrát – raz bol mojim hosťom predseda bezpečnostného výboru SAMŠ. Bolo pre neho výnimočné spoznať osobne vybavenie Safety a Medical cars a aj riadenie bezpečnostných systémov pretekov F1. V druhom prípade to boli predstavitelia nášho najväčšieho partnera zo Slovakia Ringu a rovnako bolo aj pre nich mimoriadne užitočné vidieť zázemie takýchto obrovských pretekov.

A na záver, správu posielam z Kigali hlavného mesta Rwandy, kde začína v týchto chvíľach konferenčný týždeň FIA spojený s udeľovaním titulov v rôznych disciplínach od F1 cez WRC až po európske FIA European Rally Trophy ETRC, kde sa spomedzi 285 klasifikovaných jazdcov stal majstrom náš reprezentant Martin Kysucký. Ďalšími významnými výsledkami sú zlatá a strieborná medaila zo svetových motoristických športových hier FIA vo Valencii, kde sme ako krajina spomedzi 82 zúčastnených krajín umiestnili na 8. mieste. Aj na takéto výsledky je náš motoristický šport hrdý a aj takéto výsledky budujú naše postavenie vo FIA," uvádza sa v stanovisku.