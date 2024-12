Kauza Mýtnik: Prokurátor podal obžalobu na bývalého prezidenta finančnej správy Imreczeho

Imrecze: Necítim sa byť hlavou zločineckej skupiny (archívne video) Video

Imrecze, ktorý je jedným z kľúčových svedkov kauzy Mýtnik týkajúcej sa predražených IT tendrov na FS, čelí obžalobe z machinácie pri verejnom obstarávaní a porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Ako uviedol Repa, v prípade ďalšieho kľúčového svedka, podnikateľa Michala Suchobu, je obžaloba v súčasnosti v štádiu spracovania.

Na stredajšom hlavnom pojednávaní v kauze Mýtnik sa vykonávajú listinné dôkazy predložené obhajobou. Ide najmä o uznesenia z vyšetrovacích spisov spojených s dvojicou kľúčových svedkov, Imreczem a Michalom Suchobom. „Oboznamované listiny preukazujú, že keby prokurátor nemal dôkaznú núdzu, tak by nemusel skĺznuť do poskytovania nezákonných benefitov pre umelo vytvorených kajúcnikov,“ skonštatoval na pojednávaní jeden z obžalovaných Jozef Brhel mladší.

Prokurátor v súvislosti s vyjadreniami obhajoby odmieta, že by boli kľúčovým svedkom v kauze poskytované nezákonné benefity. „Myslím si, že dôkazy obhajoba interpretuje odlišne od skutočného stavu veci. Som toho názoru, že ich stíhania boli vedené v súlade so zákonom a končili sa zákonnými rozhodnutiami, respektíve budú ukončené v súlade so zákonom,“ dodal Repa.

Obžaloba v kauze Mýtnik sa týka porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie výnosu z trestnej činnosti a zločinu prijímania úplatku. Proces sa začal v októbri 2022 a pomaly speje ku koncu. Obžalobe v ňom čelí viacero osôb, okrem Jozefa B. a jeho syna aj bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko K., advokát Martin B., bývalý predstaviteľ FS Milan G. či podnikateľ Miroslav S.