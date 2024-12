Čo vieme o lietadlách, ktoré chce Kaliňák kúpiť pre armádu: dokážu prepraviť Black Hawk a môžu tankovať počas letu

Kaliňák o spolupráci s Brazíliou: Máme záujem o nákup C-390, necháme sa prekvapiť ponukou Video Zdroj: TA3

Koncom novembra Kaliňák predložil na rokovanie vládneho kabinetu materiál, ktorý navrhuje obmeniť dopravnú flotilu Ozbrojených síl SR. Armáda momentálne disponuje deviatimi lietadlami Spartan C-27 od talianskeho výrobcu Alenia. No podľa šéfa rezortu obrany sú funkčne zastarané a prakticky nevyužiteľné: „Reálne sú k dispozícii maximálne jedno až dve lietadlá, čo je absolútne neefektívne. Náklady na ich servis a modernizáciu dosahujú viac ako 250 miliónov eur, preto sa musíme zamyslieť nad efektívnejšou alternatívou,“ povedal Kaliňák.

Tou podľa ministra je nákup troch nových lietadiel Embraer KC-390 Millenium. Hoci zámer na ich nákup bol zverejnený len pred necelým mesiacom, včera v Brazílii Kaliňák už podpísal memorandum o spolupráci, ktorým potvrdil záujem slovenskej vlády o tento obchod. „Či tieto lietadlá nakúpime, bude závisieť od jednotlivých podmienok, pretože ešte sme nediskutovali o cene, parametroch ani ďalších kondicionalitách, ktoré sú nevyhnutné. Len sme skonštatovali, že toto lietadlo je podľa nás najvhodnejšie,“ povedal šéf slovenskej obrany.

Záujem je vážny

Dnes Kaliňák spolu s ďalšími členmi vládnej delegácie navštívil výrobné haly Embraer v brazílskom São Paule. Na mieste si pozrel nielen proces výroby moderných lietadiel, ale zisťoval aj ich cenu. Tá totiž závisí od toho, akú výbavu chce kupujúci dostať dovnútra.

„Cena 80 miliónov za jeden kus je úplný základ, je to ponuka v stave ‚holé-bosé‘. Máme štandard, ktorý musí zahŕňať konkrétne komunikačné systémy a ochranu. A cena, samozrejme, geometricky narastá. Naši kolegovia nakupovali okolo 150 miliónov za kus, niektoré dokonca za 220 miliónov za kus,“ uviedol minister. Slovensko podľa jeho slov potrebuje minimálne tri takéto lietadlá a v budúcnosti by chcelo objednať aj štvrté. To znamená, že minimálna cena nákupu je 240 miliónov eur.

Šéf ministerstva obrany však naznačil, že ráta s „bohatšou“ výbavou KC-390. „Do lietadla si môžete objednať napríklad jednotku intenzívnej starostlivosti, de facto mobilné ARO. Veci sa môžu veľmi flexibilne meniť. Ak chcete prepravovať 80 ľudí, dajú tam malé sedačky, keď chcú prepravovať zranených, dajú tam 70 medicínskych nosidiel. Ak si naobjednávate tridsať takýchto pridaných hodnôt, tak sa cena, samozrejme, znásobí,“ vysvetľoval pred novinármi.

O tom čo všetko Slovensko od brazílskeho výrobcu objedná, bude rozhodovať Generálny štáb OS SR. Minister mal vo fabrike spraviť „sondáž“ všetkých možností a zistiť cenu lietadiel, ako aj termíny ich dodania.

Údržba spartanov je drahá

Podobné lietadlá od Embraeru v posledných rokoch kúpilo viacero európskych krajín. Koncom októbra Česko podpísalo zmluvu na dva KC-390, za ktoré zaplatí približne 435 miliónov eur. Cena slovenského nákupu, ktorý ráta s troma lietadlami, sa dá odhadnúť na viac ako pol miliardy eur. Podľa Kaliňáka však ide o ekonomicky výhodné riešenie.

Argumentuje tým, že servis a údržba spartanov v najbližších rokoch budú stáť okolo 260 miliónov eur. Ministerstvo podľa neho tiež musí kúpiť ďalší taliansky stroj, aby armádna letka bola v udržateľnom stave a dokázala plniť svoje úlohy. „Tender na spartany robili pred 16 rokmi. Bola to iná doba, iné požiadavky. Zmenilo sa bezpečnostné prostredie, zmenila sa situácia a navyše sa mení aj výbava Ozbrojených síl SR,“ tvrdí minister.

Rezort obrany ako argument v prospech moderných prúdových lietadiel Embraer používa príklad s dovozom náhradných dielcov na stíhačky F-16. Ak by sme ich potrebovali okamžite, spartany by nedokázali doletieť do Spojených štátov a späť „na jeden skok“. Museli by sa zastavovať pre tankovanie niekoľkokrát. KC-390 by zvládol takúto cestu, aj s nákladom, bez problémov.

Vojenské lietadlo KC-390 Vnútornú aj vonkajšiu konfiguráciu KC-390 možno rýchlo meniť, aby sa prispôsobili rôznym úlohám. Lietadlo dokáže prepraviť náklad do hmotnosti až 26 t. To umožňuje prepravu dvoch pásových obrnených transportérov M113, jedného vrtuľníka Black Hawk, 74 nosidiel s vybavením na podporu života, 80 vojakov alebo 66 výsadkárov s plnou výbavou. Fotogaléria 12 fotiek +9

„V našich okolitých krajinách – Rakúsko, Česko, Maďarsko a potom Portugalsko, Švédsko, Holandsko – všetci zapĺňajú a nahrádzajú vrtuľové lietadlá prúdovými, pretože poskytujú možnosť väčšej prepravy, omnoho lepší životný cyklus a v konečnom dôsledku sú lacnejšie v prevádzke v porovnaní s našimi lietadlami spartan, ktoré používame dnes. Dokážu prepraviť viac,“ hovoril Kaliňák na obhajobu KC-390.

Na záver však zdôraznil, že podrobnosti o brazílskej ponuke ešte chce preskúmať. „Je to vec, ktorú chceme podrobne preskúmať. Ideme navštíviť fabriku Embraeru a potom začneme zvažovať, akým spôsobom k tomu obchodu pristúpime. Tá voľba mi príde ekonomická, efektívna, ako to, čo dnes potrebujeme. Ale necháme sa prekvapiť tými ponukami, ktoré dostaneme,“ uzavrel.

Predá aj húfnice?

Kaliňák tiež naznačil, že súčasťou obchodu s Brazíliou by mohol byť predaj desiatok slovenských húfnic. Tamojšia vláda totiž na jar vyhlásila súťaž na dodavku húfnic. Slovensko v tendri ponúkalo húfnice Zuzana 2, ale neuspelo. V súťaži zvíťazila ponuka izraelskej spoločnosti Elbit Systems. Firma mala vyrobiť a dodať 36 samohybných húfnic ATMOS 2000, hodnota nákupu je 210 miliónov dolárov (198 miliónov eur). V apríli brazílska vláda podpísala s Izraelom zmluvu, no začiatkom októbra prezident juhoamerickej krajiny Lula da Silva nečakane zastavil jej plnenie.

Krok údajne spravil po tom, čo organizácie na ochranu ľudských práv poslali brazílskej vláde list, v ktorom žiadali o zavedenie embarga na obchod so zbraňami s Izraelom. Signatári naliehali, že je potrebné, aby „brazílska vláda zastavila prebiehajúcu ofenzívu a zmobilizovala medzinárodný systém, aby prijal kolektívne opatrenia v rámci medzinárodných humanitárnych a iných medzinárodných zákonov“.