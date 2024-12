Vianočné trhy v plnom prúde. Pozrite si porovnanie cien medzi Trnavou a Bratislavou, rozdiely vás prekvapia

Zábery na vianočné trhy v Trnave a Bratislave, kde ceny rôznych dobrôt sú zachytené na videách a môžete si ich porovnať, na tradičný Mikulášsky jarmok, ale aj svetelný park Story of Lights v Banskej Bystrici. Toto sú najsledovanejšie videá týždňa, ktoré poslali naši čitatelia Pravde.

Ak sa aj vám podarí zachytiť niečo pútavé, čo by mohlo zaujať čitateľov a divákov, neváhajte a pošlite nám svoje zábery. Najlepšie cez aplikáciu mReportér, ktorú si jednoducho a zdarma môžete stiahnuť do svojho mobilu.

Ceny na vianočných trhoch v Trnave Video Zdroj: mReportér: Kubík

Ceny na vianočných trhoch v Bratislave Video Zdroj: mReportér: František Ferenčák

Návštevníci si môžu vychutnať tradičné remeselné výrobky, vianočné pochúťky a nápoje, ako aj bohatý kultúrny program. Vianočné trhy v sú ideálnym miestom na zažitie sviatočnej atmosféry a stretnutie s priateľmi či rodinou. Ceny vianočných dobrôt sú zachytené na videách a môžete si ich porovnať.

Mikulášsky jarmok Video Zdroj: mReportér: Marián Hrnčiar

Začiatkom decembra sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnil tradičný Mikulášsky jarmok, ktorý ponúkol návštevníkom jedinečnú sviatočnú atmosféru. Jarmok zahŕňal stánky s vianočnými dekoráciami, remeselnými výrobkami a množstvom tradičných pochúťok. Súčasťou bol aj bohatý kultúrny program, ktorý prilákal rodiny a návštevníkov všetkých vekových kategórií, pričom podujatie slúžilo ako ideálny spôsob, ako začať adventné obdobie v regióne Liptova. Na podujatí vystúpila skupina Vidiek. Aj napriek hustému sneženiu urobili vidiečania výbornú zábavu.

Svetelný park v Banskej Bystrici Video Zdroj: mReportérka: Natália Dujničová

Svetelný park Story of Lights v Banskej Bystrici je otvorený od 8. novembra 2024 do 8. januára 2025 v areáli plážového kúpaliska Aqualand. Tento park ponúka úžasné svetelné inštalácie tematicky zamerané na zvieraciu ríšu, vrátane obrovských svetelných sôch zvierat, tunelov a dekorácií, ktoré vytvárajú magickú atmosféru. Návštevníci môžu využívať šetrné LED osvetlenie s minimálnou spotrebou energie, celý park je navrhnutý ekologicky a zároveň vizuálne ohromujúci. Prehliadka trvá približne 45 – 60 minút a je vhodná pre rodinu, aj jednotlivcov, ktorí hľadajú jedinečný zážitok počas zimného večera. Park je otvorený denne od 16:00 do 21:00 hodiny.

