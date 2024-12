Policajti budú od začiatku roka cestovať vlakom zadarmo. Stačiť im na to bude karta za 20 eur

Ako priblížil, so Železničnou spoločnosťou Slovensko sa im podarilo dohodnúť, že príslušníci Policajného zboru (PZ) budú od 1. januára 2025 cestovať vlakmi zadarmo.

Ide o jeden z benefitov, ktorý by mal prispieť k stabilizácii PZ. Cestovanie vlakmi zadarmo má však podmienku. V prípade, ak by sa vo vlaku udial bezpečnostný incident, tak príslušníci PZ budú povinní zakročiť a postarať sa o to, aby sa cestujúci vo vlakoch cítili bezpečne. „Myslím si, že toto je jedna z ciest, ako vieme poskytnúť vyššiu kvalitu a bezpečnosť pre cestujúcich a rovnako im vieme aj takouto formou pomôcť policajtom," doplnil Šutaj Eštok.

Ako ďalej minister spresnil, možnosť cestovať vlakom zadarmo bude mať každý policajt, ktorý si zakúpi jednorazovú ročnú identifikačnú kartu v hodnote 20 eur. Následne bude môcť celý rok cestovať vlakom zadarmo druhou triedou.

„Na úvod roka sme pripravení vydať 3 400 takýchto kariet, ktoré budú oprávňovať príslušníkov PZ cestovať vlakmi zadarmo. Celkový náklad na takúto kartu je 48 eur. Čiže 28 eur bude hradiť ministerstvo vnútra a 20 eur bude hradiť konkrétny policajt," vysvetlil minister.

Generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa doplnil, že ide tak o ďalšiu etapu v spolupráci. Okrem železničnej polície sa tak spolupráca rozšíri na výrazne väčší okruh policajtov. Helexa takúto spoluprácu oceňuje, pretože bezpečnosť je podľa jeho slov jeden z kľúčových atribútov, ktorý cestujúci vyžadujú.

„Naši kolegovia zo ZSSK sa tak vo vlaku budú môcť s dôverou spoľahnúť na to, že policajti zasiahnu v prípade, že sa bude schyľovať k nejakému incidentu,“ uzavrel riaditeľ ZZSK.