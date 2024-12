Tarabov rezort ignoruje štúdie: Desiatky vedcov sa spojilo s mimovládkami za ochranu vlkov

Viac ako 60 vedcov sa spojilo v boji za ochranu vlkov. Vlk je podľa nich vo vážnom ohrození a v nasledujúcich dňoch by malo padnúť rozhodnutie, či bude po troch rokoch ich celoročnej ochrany opätovne umožnené ich strieľanie.

Desiatky vedcov zo Slovenska sa pridávajú k neziskovým organizáciám WWF Slovensko, My sme les a Aevis. Spoločne chcú apelovať na ministerstvo životného prostredia a v otvorenej výzve vyjadrujú hlboké znepokojenie nad ignorovaním vedeckých argumentov. Vyzývajú ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), aby stiahol návrh novely vyhlášky, ktorá by umožnila lov vlka, a žiadajú ho o rešpektovanie vedeckých štúdií pri prijímaní akýchkoľvek ďalších opatrení. Informovala o tom mimovládna organizácia WWF Slovensko.

Ako organizácia pripomenula, tento týždeň prebiehali na pôde envirorezortu viaceré rozporové konania, ktoré sa týkali diskusií o budúcnosti vlka. Zúčastnili sa na nich aj zástupcovia WWF Slovensko a iniciatívy My sme les. Tí počas rokovaní upozornili na viaceré problémy v súvislosti s opatreniami, ktoré chce minister v najbližších dňoch uviesť do platnosti. Ide najmä o ignorovanie vedeckých analýz. „Ministerstvo sa odmietlo zaoberať dlhoročnými štúdiami a analýzami renomovaných vedcov a vedeckých inštitúcií,“ upozornila organizácia, ktorá ako problém vidí aj nezverejnené podklady. Ako organizácia vysvetlila, argumenty ministerstva sa opierajú o internú analýzu. Tú však ministerstvo nezverejnilo a neposkytlo ju verejnosti. „Ministerstvo životného prostredia síce absolvovalo rozporové konanie, ale výsledok je nulový. Žiadne vedecké argumenty neboli akceptované a namiesto toho sa prijímajú rozhodnutia založené na nejasných a nezverejnených podkladoch,“ uviedla expertka na ochranu prírody Katarína Butkovská z WWF Slovensko.

Organizácia priblížila, že ministerstvo argumentuje rastúcou populáciou vlka a škodami, ktoré spôsobuje na hospodárskych zvieratách. Plošný odstrel však podľa odborníkov farmárom nepomôže a neprinesie želaný výsledok. „Práve naopak, situáciu môže ešte zhoršiť. Podľa oficiálnych údajov Štátnej ochrany prírody SR o veľkosti populácie slovenských vlkov by navyše navrhovaná kvóta 74 kusov na odstrel predstavovala stratu 12 až 24 percent z celkovej odhadovanej vlčej populácie,“ upozornila organizácia. Marek Kuchta z iniciatívy My sme les doplnil, že rokovanie sa skončilo bez jediného prieniku či dohody. „Ministerstvo sa rozhodlo ignorovať vedecké poznatky a výsledky štúdií, na ktorých sa tu roky pracovalo. Čo je však najpodstatnejšie, zástupcovia ministerstva neboli schopní predložiť žiaden dôkaz, analýzu alebo dáta, podľa ktorých by odstrel vlkov viedol k zníženiu škôd na hospodárskych zvieratách,“ zdôraznil Kuchta.

Mimovládky upozornili aj na výskumom preukázaný pozitívny dopad vlka na znižovanie nehodovosti s raticovou zverou, ktorý bol zistený v štáte Wisconsin v USA. Nehodovosť s jeleňou a srnčou zverou tu po obnovenom výskyte vlka klesla o 24 percent. Hodnota škôd na majetku, ktorým tak bolo zabránené, bola 63-krát vyššia ako škody, ktoré vlk spôsobil v danom území na hospodárskych zvieratách,“ spresnila organizácia a upozornila, že strety áut so zverou sú na Slovensku vážnym problémom a tvoria 10 percent škôd na motorových vozidlách. Navyše ide aj o ohrozenie života a zdravia posádky vozidla. „Zástupcovia ministerstva túto pripomienku odmietli zohľadniť,“ dodala organizácia.