STVR bude naďalej riadiť Slanina. Žiga mu predĺžil poverenie

Slovenskú televíziu a rozhlas (STVR) bude aj naďalej riadiť Igor Slanina. Podpredseda parlamentu poverený riadením parlamentu Peter Žiga (Hlas) predĺžil na základe zákona o STVR Slaninovi poverenie na pozíciu dočasne povereného štatutára STVR. Rozhodnutie je účinné od soboty (14. 12.) do 31. marca 2025. Informoval o tom v piatok odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

Do funkcie štatutárneho zástupcu STVR menovali bývalého šéfa Media RTVS 1. júla, pôvodne mal Slanina byť na poste do 30. septembra. Neskôr mu predĺžili mandát do konca roka. Nového generálneho riaditeľa STVR má zvoliť rada telerozhlasu, tá však nie je stále plne personálne obsadená.

Šimkovičová, Danko a Taraba k zmenám v RTVS (Archívne video) Video

Súčasný stav vychádza zo zmien, ktoré priniesol zákon o STVR, ktorým sa od 1. júla dovtedajšia RTVS zmenila na STVR a skončil sa zároveň mandát generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja i členov orgánu dohľadu.

Rada má po novom kompetenciu voliť generálneho riaditeľa, rovnako ho v prípade neplnenia zákonných ustanovení bude môcť odvolať.