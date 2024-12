Šaško pre Pravdu: Mojím cieľom je, aby nikdy nedošlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie, no musí dôjsť k dohode

Vyše 3 300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Parlament schválil tento týždeň zákon, ktorý ich pod hrozbou väzenia prinúti pracovať aj keď podali výpoveď. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas) hovorí, že vyhlásiť mimoriadnu situáciu nechce, no k dohode musí dôjsť.

Niektoré médiá priniesli v piatok informáciu o Šaškovom vyhlásení, že odborári zavádzajú a s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským ďalej odmieta komunikovať a rokovať bude priamo s lekármi. Šaško korigoval vyjadrenie a tvrdí, že bolo prebrané zle.

„Ja som povedal, a trvám na tom, že vyjadrenia a výstupy, ktorými často až doslova štvavo zástupcovia odborárov, ale aj pán doktor Visolajský, informujú o výsledkoch našich spoločných rokovaní, tak ja vo svojich verejných vystúpeniach už sa nebudem vyjadrovať k tomu, čo hovorí pán doktor Visolajský, ale budem sa prihovárať priamo samotným lekárom,“ uviedol pre Pravdu.

Zároveň podľa jeho slov platí, že s odborármi aj Visolajským je pripravený rokovať kedykoľvek až do momentu, keď dosiahnu dohodu.

Parlament schválil tento týždeň novelu zákona, podľa ktorej vláda bude môcť opakovane na 60 dní vyhlásiť mimoriadnu situáciu a donútiť tak lekárov pod hrozbou väzenia pracovať, aj napriek tomu, že by zotrvávali na výpovediach. Tie však budú prerušené. V piatok novelu zákona podpísal aj prezident Peter Pellegrini. Šaško je rád, že novela u hlavy štátu prešla. Tvrdí, že je treba si uvedomiť, čo zákon v skutočnosti znamená.

Lehoty vypršia o dva týždne

Šaško pripomína, že už o dva týždne výpovede lekárov nadobudnú právoplatnosť. Zákon je podľa neho nástrojom, ako môže v pozícii ministra zdravotníctva zabezpečiť základnú ústavnú starostlivosť. Podotkol, že pracovný pomer pokračuje za rovnakých podmienok a „nikto nikoho do ničoho nenúti“.

Spresniť, koľko lekárov stiahlo svoje výpovede po schválení novely, ktorá im hrozí väzením, nechcel. Nepripúšťa, že by k dohode s lekármi nedošlo. „Môj základný 100-percentný cieľ je, aby po prvé nikdy nedošlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie, ja to nikdy nechcem aplikovať, ale podmienkou je, že dôjde k dohode,“ vyjadril sa.

Minister zdravotníctva verí, že v stredu 18. decembra môžu byť schválené ďalšie body z memoranda lekárskych odborárov a môže byť dosiahnutá dohoda. Ak im nejde o platy, Šaško žiada lekárov, aby to do pondelka 16. decembra pomenovali. Minister to vyhlásil v piatok po rokovaní vlády. Zdôraznil, že k vyhláseniu mimoriadnej situácie nedošlo a nikto nad tým neuvažoval. Z 18 požiadaviek Lekárskeho odborového združenia je podľa neho na deviatich dohoda. S ďalšími piatimi súhlasí. Ide však o tak zásadné zmeny, že musia byť súčasťou riadneho legislatívneho procesu už v prvom štvrťroku budúceho roka.