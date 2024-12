Kolíková v Ide o pravdu: So žiadnou z vládnych strán si neviem predstaviť spoluprácu. Mali by sme hovoriť o predčasných voľbách

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Márie Kolíkovej v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Neviem si predstaviť spoluprácu so žiadnou zo strán, ktoré tvoria vládnu koalíciu. Kolíková reagovala na slová svojej kolegyne zo SaS Jany Bittó Cigánikovej, ktorá si spoluprácu s Hlasom predstaviť vie. To, že Jana Bittó Cigániková povedala, že by išla do spolupráce s Hlasom je iba jej osobný názor, členská základňa ani vedenie strany to vôbec nezdieľa, hovorí Kolíková.

Zrušenie špeciálnej prokuratúry a NAKA je podľa Kolíkovej obrovský výkričník. Bez týchto inštitúcií ste nevedeli „odstíhať“ korupciu, terajšie nastavenie v prípade kajúcnikov je nefunnkčné, tvrdí. Právny štát na Slovensku ešte funguje „kľúčovo“ vďaka súdom, vyspelej občianskej spoločnosti a „myslím si, že máme aj zdravú opozíciu“, dodala. Za najväčší krok vedľa považujem novelu trestných zákonov, uviedla. Tá pri korupcii podliezla štandardy Európskej únie, tvrdí.

K výboru na kontrolu činnosti SIS povedala, že aj keď už nie je predsedníčkou výboru, nie je pravda, že by mala opozícia menší priestor na kontrolu. Teraz predsedá výboru koaličný predstaviteľ, ktorý tam musí byť, lebo výbor je povinný zvolať. Ak tam prídu všetci opoziční poslanci, vždy je uznášaniaschopný. Koalícia až teraz zistila, že tým, že ma odvolala, si strelila do kolena, uviedla Kolíková.

V rozhovore sa ešte dozviete: