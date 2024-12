Danko tvrdí, že za rebéliou Hlasu a huliakovcov je Pellegrini: Úradnícka vláda by mu vyhovovala

Za rebéliou poslancov Hlasu i nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka je prezident SR Peter Pellegrini, ktorému by vyhovovala úradnícka vláda. Uviedol to šéf koaličnej SNS Andrej Danko v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

V tejto súvislosti spomenul aj vzťah medzi Pellegrinim a premiérom Robertom Ficom (Smer), ktorý je podľa neho stále zlý. Neverí, že dôjde k predčasným voľbám, reálne vidí skôr alternatívu úradníckej vlády. Hovorí o hre, ktorá speje k úradníckej vláde. Poslanec Národnej rady Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že Pellegrini nie je nadstranícky prezident.

Pellegrini podpísal zákon, ktorý lekárov prinúti pracovať aj pod hrozbou väzenia Video

Strana Hlas necíti podľa Danka žiadny záväzok za to, že získala post prezidenta. Tvrdí, že Huliaka na odchod z poslaneckého klubu SNS nahovorili ľudia z Hlasu. „Tu je hra Hlasu. Pýtam sa, či niekto v tejto republike nechce, aby Peter Pellegrini zostavoval úradnícku vládu. Mne už to tak pripadá,“ vyhlásil s tým, že SNS neporušila žiadne dohody. Za „rebéliou“ v Hlase i okolo „huliakovcov“ vidí Danko okrem prezidenta aj ministra školstva a podpredsedu Hlasu Tomáša Druckera.

„Tu niekto sleduje, aby položil Roberta Fica, aby tu bola úradnícka vláda,“ skonštatoval. Ak by musel premiér v budúcom roku na jeseň žiadať o dôveru vláde, rebelujúci poslanci, ktorí ho nemajú radi, mu podľa Danka nedajú dôveru a môže dôjsť k úradníckej vláde. „Potom z prezidentského paláca budú riadiť celý štát,“ myslí si Danko.

Pellegrini bude podľa Grendela vždy uprednostňovať záujmy Hlasu. „Tak vykonáva aj svoju funkciu,“ zdôraznil s tým, že neočakáva zmenu v budúcom roku. Príliš to však podľa neho nevychádza, pretože preferencie Hlasu poklesli, odkedy sa stal prezidentom.

Danko zopakoval, že vidí „vážnu hru“, ktorá speje k snahe o úradnícku vládu. „Nepomôže ani to, keď si v januári sadneme, kým sa neukážu skutočné karty,“ skonštatoval. Neverí, že budú predčasné voľby, keďže by ich muselo schváliť 90 poslancov. Grendel je za to, aby vláda Fica skončila, ale legálnou cestou, teda riadnymi alebo predčasnými voľbami. Danko zdôraznil, že nový predseda NR SR nie je témou. Zaťažkávajúcou skúškou pre koalíciu bude podľa Grendela februárová schôdza, kde sa presunul zákon o podpore športu.