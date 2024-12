Šaško pre Pravdu: Mám v rukách nástroj, ktorý nechcem použiť. Plán A je dohoda, plán B mimoriadna situácia. Na stoličke prilepený nie som

Do splnenia ultimáta lekárskych odborárov zostávajú dva týždne. Ak vláda nepristúpi na ich požiadavky, koncom roka podá výpovede vyše 3300 lekárov v nemocniciach. O novele, ktorú schválil parlament hovoria, že je bič na lekárov a hrozia im nútené práce. Nejde im o platy, ale o tlak na finančné skupiny. Šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas) zase tvrdí, že požiadavky sú takmer naplnené, a ak lekárom nejde o peniaze, k dohode by mali pristúpiť, a k žiadnej mimoriadnej situácii nedôjde. Odmieta aj reči o nútenej práci. Podá demisiu, ak lekári výpovede nestiahnu? Odpovedal v rozhovore.

Šaško v rozhovore hovorí:

či lekárov budú zatvárať,

ako má fungovať monitorovací výbor,

na ktorých bodoch sa s odborármi dohodli,

kedy chce naplniť päť ďalších požiadaviek odborárov,

či zvažuje demisiu.

Prichádzate na rozhovor z rokovania s odborármi, po ktorom ste podľa medializovaných informácií vyhlásili, že odborári zavádzajú a s ich predsedom Petrom Visolajským odmietate komunikovať a rokovať chcete priamo s lekármi. Čo takto radikálne zmenilo váš názor?

Musím korigovať toto vyjadrenie, pretože bolo prebrané niektorými médiami zle. Trvám na tom, že k vyjadreniam a výstupom, ktorými často doslova až štvalo zástupcovia odborárov, ale aj pán doktor Visolajský, informujú o výsledkoch spoločných rokovaní, sa vo svojich verejných vystúpeniach už nebudem vyjadrovať, ale budem sa prihovárať priamo lekárom, pretože si zaslúžia počuť pravdu. Platí, že s pánom doktorom aj s odborármi som pripravený rokovať kedykoľvek až do momentu, kým dosiahneme dohodu.

Kritizovali ste, že ak bol v minulosti dohodnutý nejaký plán pre zdravotníctvo, nesledovalo sa, ako napreduje, a preto bol zriadený monitorovací výbor. S odborármi sa budete stretávať minimálne raz za tri mesiace. Kto bude teda teraz styčná osoba, s ktorou budete komunikovať?

Systémový problém tvorby akčných plánov alebo stratégií u nás, že sme veľmi dobrí v tom, že si dokážeme napísať veľmi dobré stratégie. Ale málokedy, a tam zlyhávame, ich spätne nekontrolujeme, ako sa napĺňajú. To je aj z časti výsledok memoranda, v akom stave bolo alebo je. Veľmi poctivo sme si aj s odborármi prešli bod po bode memorandum, spravili odpočet, na ktorom trvám, že minimálne 90 % z neho je buď splnených, alebo v procese plnenia. V tom memorande je aj takzvaný bod 12, ktorý hovorí o zriadení výboru. Vládou bol schválený. Jeho úlohou je, aby minimálne raz za tri mesiace som sa ja alebo minister zdravotníctva stretol so šéfom odborárov, a vyhodnotili, či sa naozaj deje tak, ako je to v memorande deklarované. Potom je povinnosťou ministra informovať premiéra a vládu, či došlo k splneniu míľnikov, a ak nie, aký je na to dôvod, a aká bude náprava.

Kto bude teda v tom výbore?

Bude zložený zo štyroch členov odborárov a štyroch zástupcov vlády, ktorých nominuje premiér. Bude to 1:1. Máme tam otvorenú otázku, ktorú som pripravený kedykoľvek zmeniť, že kto má nominovať akých členov. Nevidím v tom veľký rozdiel, ale odborári majú troška problém s tým, aby na ich nomináciu alebo na ich meno som ho ja vymenoval, čiže toho koho mi povie pán doktor Visolajský, že v tom výbore chce, tak ja ho vymenujem. Oni chcú a ja skutočne nemám problém, že aby som o tom nerozhodoval ja, ale aby to bolo tak, že on povie kto tam bude a ten bude vymenovaný. Toto naozaj nie je problém. Ide mi o cieľ poctivo monitorovať kroky, či sa naozaj dejú alebo nedejú.

Prezident Peter Pellegrini podpísal v piatok novelu zákona, ktorá lekárov prinúti pracovať pod hrozbou väzenia, aj tých, ktorí sú vo výpovedných lehotách. Rátali ste s možnosťou, že by zákon prezident nepodpísal?

Pán prezident je človek dlhodobo s najvyššou dôveryhodnosťou medzi občanmi. Nie som v pozícii, aby som mohol rátať alebo nerátať s niečím, čo urobí prezident. Som rád, že zákon podpísal. Je potrebné si uvedomiť, že o dva týždne výpovede lekárov nadobudnú právoplatnosť. V zmysle požiadavky tripartity aj v zmysle základného ústavného práva každého jedného z nás na dostupnú zdravotnú starostlivosť, je povinnosťou manažéra štátu – v tomto prípade ministerstva zdravotníctva, aby mal v rukách nástroj, ako zabezpečiť tú starostlivosť. Mimoriadna situácia je stav, kedy sa predlžuje pracovný pomer, predlžuje sa trvanie výpovedi o ďalších 60 dní s možnosťou jednorazového predĺženia o ďalších 60 dní. Ten pracovný pomer pokračuje presne za rovnakých podmienok, nikto nikoho do ničoho nenúti. Ak sa lekári rozhodnú, že chcú, aby tá výpoveď im skončila, toto po dohode môžu pokojne urobiť. Len tým zabezpečujeme – za presne rovnakých podmienok, na tom istom mieste, za garancie tej istej mzdy, práva na dovolenky, OČR, na všetko, že budú pokračovať alebo táto výpovedná doba bude predĺžená.

Máte prehľad, koľko lekárov stiahlo výpovede po prijatí novely?

Čísla sa denno-denne menia. Chcem podotknúť, že už dnes zasadá na ministerstve zdravotníctva nazvime ho krízový štáb, veľmi intenzívne sú informovaní prednostovia okresných úradov aj riaditelia. Nepripúšťam, že k dohode nepríde. Môj základný 100-percentný cieľ je, aby nikdy nedošlo k vyhláseniu mimoriadnej situácie. Nikdy to nechcem aplikovať, ale toho podmienkou je, že dôjde k dohode. Ak k dohode nepríde o dva týždne, tak výpovede nadobudnú právoplatnosť. To je celé. Potrebujem, aby aj priamo lekári dostali priamu informáciu od riaditeľa alebo prednostu, ako je nastavený proces, čo to v skutočnosti znamená. Toto sa už od dnes deje.

Koľko ich teda je?

Samozrejme, tie čísla nejaké mám a nechcem ich komentovať. Môj základný cieľ je dôjsť k dohode, a preto spravím všetko. Som pripravený kedykoľvek rokovať aj s pánom doktorom Visolajský, ale je dôležité, aby odzneli fakty.

Spýtam sa inak, vyhlásenie mimoriadnej situácie by mohlo nastať v 12 okresoch. Sedia tie počty?

To sedí. Mimochodom, máme 79 okresov, aj v tých sú podané výpovede. Zatiaľ to vyzerá tak, že kritická situácia hrozí v 12. Čísla priebežne monitoruje, máme ich k dispozícii. Som presvedčený, že k tej dohode môže prísť už budúcu stredu po vláde. Som presvedčený, že táto diskusia bude zo stola a k žiadnemu mimoriadnemu stavu a žiadnemu počítaniu výpovedí ďalej nepríde. Verím, že lekári svoje výpovede stiahnu.

Hovoríte, že rátate s tým, že dôjde k stiahnutiu tých vyše 3300 výpovedí, a že by sa to mohlo teda posunúť niekam budúci týždeň. Čo je potom tým jablkom sváru, ktorý brzdí celé rokovania a približovanie sa k výsledku?

Budem sa prihovárať lekárom vo výpovediach, aby počúvali dobre, čo je vlastne tým jablkom sváru. Bola diskusia o odpočte memoranda, to je na stole. Na základe neho boli aj na verejnom zdravotníckom výbore minulý týždeň odborári vyzvaní, aby pomenovali konkrétne body, ktoré vyžadujú, aby boli splnené do konca roka, tak, aby došlo k stiahnutiu výpovedí. Uvedomme si, že verejne od začiatku až doteraz hovoria, že vôbec nejde o platy. Minulú nedeľu v noci bolo zaslaných 19 bodov, ktoré sú vraj splniteľné do konca roka. Medzi nimi sa prvýkrát objavili úplne verejne aj platy. Je zaujímavé, že ich je 19 po tejto verejnej výzve. V určitej miere reflektujú aj na odpočet, tých 90 %.

Sú tam aj body, ktoré idú vysoko nad rámec kompetencií odborárov, napríklad transformácia nemocníc. Vrátim sa ale k podstate. Z tých 19 opatrení počas tohto týždňa už svieti na zeleno, to znamená, že je k nim dohoda, deväť bodov. Potom je tam päť oblastí takých, s ktorými aj ja absolútne súhlasím, ale budem vždy trvať na tom, že to sú zásadné body a je nesprávne, aby boli šité horúcou ihlou. Napríklad je tam bod o trestnoprávnej zodpovednosti riaditeľov. Bod, bol v memorande napísaný narýchlo v roku 2022, išiel do legislatívneho procesu a dostal 52 zásadných pripomienok a bol označený za nevykonateľný. Tých päť bodov, s ktorými opäť hovorím, že súhlasím, trvám na tom, aby išli cez riadny legislatívny proces. Zároveň ponúkam, aby súčasťou dohody bolo – to je môj návrh, že všetkých päť bodov pošlem do legislatívneho procesu už v prvom kvartáli, už vo februári. Toto je z môjho pohľadu splnené, pretože bude to v riadnom legislatívnom procese, bude k tomu verejná diskusia a budú prijaté konkrétne závery a legislatívne zmeny. Je to veľmi dôležité, lebo tieto body budú mať zásadné dopady, napríklad aj finančné pri rozpočte. Sú to dôležité systémové zmeny a tie sa musia robiť v riadnom legislatívnom procese.

Čiže hovoríte, že do štvrťroka by mohli byť splnené?

Tvrdím, že v priebehu februára, len po tom, aby sme sa nechytali za dni alebo týždne. V každom prípade v prvom kvartáli, ale čím skôr. Najneskôr v prvom kvartáli budú posunuté do riadneho legislatívneho procesu. Vrátim sa k monitorovaciemu výboru. Je úplne evidentné, a na to je ten výbor dobrý, že následne počas prvého kvartálu, keď prebehne jeho zasadnutie, sa ma môžu pýtať, či som naozaj splnil to, čo deklarujem, pretože budem vládu aj premiéra musieť informovať, či naozaj týchto päť bodov je v legislatívnom procese. Je to absolútne férová a transparentná ponuka.

K. Šaško o kritických okresoch, kde by mohla byť vyhlásená mimoriadna situácia Video Zdroj: TV Pravda

K čomu sa viažu zvyšné body?

Potom ostávajú zvyšné body, na ktoré ani ja, ani odborári, nemáme mandát. O tých som informoval členov vlády aj dnes (13. decembra, poz. red.). Týkajú sa kľúčovo štyroch bodov. Prvý bod je transformácia nemocníc na akciové spoločnosti. To bolo od začiatku komunikované, že je základnou červenou čiarou pre odbory a lekárov vo výpovediach, a aby to bolo verejne odmietnuté. V uznesení vlády je, že vláda odmieta transformáciu na akciové spoločnosti. Následne pán doktor Visolajský povedal, že to vôbec nie je to, čo on chcel, a má tam nejaké doplňujúce požiadavky. Ja som dnes získal mandát, že v prípade, ak dôjde dohode, tak tieto požiadavky budú reflektované a budúci týždeň v stredu na vláde aj schválené. Čiže vybavená vec. Po druhé, je tam otázka ohľadom vzdelávania mamičiek na materskej – technická vec. Prebehla diskusia, máme dohodu s odborármi na tom texte. Je pripravený, budúci týždeň na vláde bude schválený. Potom je tam tretia vec, a to je práve ten monitorovací výbor. Už som to spomínal, že aby odborári priamo nominovali svojich členov do výboru. Text je pripravený, bude schválený na vláde. To číslo už sa blíži k 100 percentám, ale je tam jeden bod, na ktorom dohodu nemáme a to sú platy.

Odborári hovoria, že im nejde o peniaze, no bojujú aj za svojich kolegov, ktorí v zmluvách nemajú navýšenie z roku 2022.

No veď v poriadku. Komentované je, že bol porušený zákon, že lekárom budúci rok nebudú platy rásť, nikto im ich neznižuje, tempom 9,7 percenta, ale pre lekárov vo veľkých úvodzovkách iba 6,4 percenta, čo nominálne znamená, že každý mesiac namiesto požadovaných 250 eur, to bude 160 eur. Tvrdím, rovnako ponúkam a som rád, že to tí riaditelia aj robia, že doktorom, ktorí sú v nemocnici na jeden úväzok, trávia všetok svoj čas pri lôžku pacienta, tak tým nech ide plat o 10 percent. Ale tým doktorom, ktorí majú súkromné praxe, rôzne „jednodňovky“, vlastné eseročky, a teda ďalší príjem, tak pre tých nech ostane koeficient 6,4 percenta. Mimochodom, toto povedal pán doktor Visolajský, že to nie je riešenie. Toto je zásadná ponaka na kompromis, ak teda stále platí, že o platy vôbec nejde. Ja som aj v piatok vyzval odborárov, aby do pondelka povedali či ide, alebo nejde o platy, a aby to povedali verejne, pretože podľa toho sa my vieme potom aj zariadiť. Znova sa prihováram lekárom, nie odborárom. Je množstvo lekárov, a ja to plne akceptujem, že im vôbec nejde o tých 62 eur v čistom, a ide im o systémové zmeny. Tieto systémové zmeny sú predstavené. Odviedli sme obrovský kus roboty, či už v kontexte toho vyhodnotenia memoranda, ale aj nad rámec toho všetkého, som aj absolvoval množstvo rokovaní a tie prinášajú veľmi konkrétne systémové činy.

Čítajte viac Lekárski odborári žiadajú o stretnutie s prezidentom v súvislosti so situáciou v sektore

Tým lekárom, ktorým ide o systémové zmeny a nie o tých 60 eur, ponúkam absolútne transparentnú ponuku systémových zmien, ktoré skokovo zlepšia efektivitu, vzdelávanie, prevenciu. Presne to, o čom som aj ja presvedčený, že im ide. Je tam jasný plán, ktorý od 1. januára vieme plniť a ja verím, že keď si toto vypočujú a pozrú si to, čo je na stole a nie to, čo im tvrdí pán doktor Visolajský, často zavádzajúce, tak pochopia a stiahnu výpovede a spoločne s lekármi tieto systémové zmeny začneme aj realizovať.

Z toho, ako ste pomenovali plnenie jednotlivých bodov, sa to javí, že ide všetko ako po masle. Prečo to nešlo takýmto tempom aj predtým? Naše zdravotníctvo sa roky zacykluje v problémoch.

Nikdy nekomentujem minulosť. Potrebujem sa pozerať dopredu, nie do spätného zrkadla, ale dopredu, aby som zabránil potenciálnej kolízii. Nekomentujem minulosť ani bývalej vlády, ani tej predošlej. To pre mňa nie je podstatné, pre mňa je podstatná cesta dopredu.

Napriek tomu teraz riešite dôsledky bývalých vlád.

Áno, riešim, nemám čas sledovať, prečo sa niečo dialo alebo nedialo. Od prvého dňa čo tam sedím, to riešim. Myslím si, že množstvo tých opatrení je na stole, a to je to čo zaujíma mňa.