VIDEO: Bratislava s Kyjevom prepojená. Na Slovensko dorazil prvý vlak z Ukrajiny

Do stanice Čierna nad Tisou dorazil prvý vlak z ukrajinského hlavného mesta Kyjev.

Ako v tejto súvislosti informovalo slovenské ministerstvo dopravy, snové vlakové spojenie vzniklo v rámci medzištátnej vládnej dohody medzi Slovenskom a Ukrajinou a bude denne zabezpečovať cestovanie lôžkovým vlakom ukrajinských železníc z Kyjeva do stanice Čop. Z Čopu bude následne vypravovaný vlak cez Čiernu nad Tisou do Košíc a ďalej do Bratislavy.

„Dnešný deň je dôkazom toho, že spoločným úsilím dokážeme prekonávať hranice – doslovne aj obrazne. Nová vlaková linka medzi Kyjevom a Bratislavou je viac než len dopravné riešenie. Vnímame ju ako pomoc susednej krajine, ktorá je v ťažkej vojnovej situácii a jej obyvatelia majú obmedzené dopravné možnosti,“ uviedla štátna tajomníčka rezortu dopravy Denisa Žiláková.

Slovenská hraničná a colná kontrola bude podľa ministerstva prebiehať priamo vo vlaku v Čiernej nad Tisou, na jedno zastavenie. Nové spojenie zároveň umožňuje rýchle napojenie na letisko v Košiciach. „Cestujúci sa môžu tešiť na efektívne spojenia a lepšiu nadväznosť vlakov na oboch stranách hranice. Ide o krok, ktorý nielen podporí vzájomnú mobilitu, ale aj posilní vzťahy medzi našimi krajinami,“ zdôraznil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko Peter Helexa.