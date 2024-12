Minister Šaško odmieta, že by proti lekárom schválili „rukojemnícky zákon"

Ako povedal dnes v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3, prijatiu zákona predchádzalo intenzívne rokovanie s lekárskymi odbormi. Zároveň uviedol, že rezort zdravotníctva už splnil väčšinu podmienok, ktoré odborári požadujú.

Šaško: Zdravie občanov musí byť nadradené právam lekárov Video

„Bol zriadený monitorovací výbor. To znamená, že minister zdravotníctva bude pravidelne rokovať so šéfom odborov a o výstupe bude informovať vládu a premiéra," povedal Šaško. O rukojemníckom zákone by sa podľa neho dalo hovoriť, keby sa s požiadavkami lekárov neurobilo nič a následne by sa prijala legislatíva, ktorá by ich nútila chodiť do práce. „Lenže tu sa intenzívne rokovalo," skonštatoval minister.

Čítajte viac Šaško pre Pravdu: Mám v rukách nástroj, ktorý nechcem použiť. Plán A je dohoda, plán B mimoriadna situácia. Na stoličke prilepený nie som

Podľa opozičného poslanca Tomáša Szalaya (SaS) vláda jednostranne odstúpila od memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi uzavrela v roku 2022 vláda Eduarda Hegera. „Ja rozumiem tým odborárom, že stratili nervy," povedal Szalay. Zároveň zdôraznil, že minister zdravotníctva potrebuje v takejto situácii podporu premiéra. „A ja tú podporu predsedu vlády vôbec nevidím," skonštatoval Szalay s tým, že má pocit, že tým, že zdravotníctvo je v gescii strany Hlas-SD, teda odídencov zo strany Smer-SD, premiér Robert Fico sa im svojím nezáujmom snaží pomstiť za zradu. „A teraz ich v tom necháva vykúpať," doplnil Szalay. Situácia v zdravotníctve je však podľa neho natoľko vážna, že si pozornosť premiéra vyžaduje.